Mini Axl Rose puso a rockear a los jurados y los dejo boquiabiertos con su voz

El rock pesado se apoderó de la noche en Yo Me Llamo con la deslumbrante aparición de 'Mini Axl Rose'. El pequeño concursante saltó a la tarima con una actitud arrolladora, dispuesto a dejarlo todo en el escenario y demostrando desde los primeros acordes una presencia escénica digna de un consagrado ícono de la música mundial.

Con una potencia vocal sorprendente y el rasgado característico del legendario vocalista de Guns N' Roses, el mini doble interpretó el clásico ‘Welcome to the jungle’. Su derroche de energía, movimientos impecables y precisión en el tono dejaron literalmente boquiabiertos a Amparo Grisales, César Escola y a todo el jurado, quienes no dejaron de aplaudir y vibrar durante toda la actuación.



Al cerrar su gala, la mesa de jurados se deshizo en elogios y felicitaciones por su entrega total. La 'Diva de Colombia', visiblemente emocionada por la fuerza de la interpretación, destacó el inmenso futuro del niño al asegurar sin dudarlo que se trata de "una estrella en potencia", consolidando una de las noches más memorables de la temporada.

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Cuál es el nombre real de Axl Rose y cuántos años tiene

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El vocalista y líder de la icónica banda de hard rock Guns N' Roses se llama realmente William Bruce Rose Jr. y más tarde conocido como William Bruce Bailey. Nació el 6 de febrero de 1962 en Lafayette, Indiana, Estados Unidos.



De dónde es la banda Guns N' Roses y cuándo se creó

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Guns N' Roses es una legendaria agrupación estadounidense de hard rock formada en Los Ángeles, California, en 1985. La banda alcanzó el estrellato mundial tras el lanzamiento de su álbum debut Appetite for Destruction en 1987, el cual incluye éxitos como ‘Welcome to the jungle’ y ‘Sweet Child O' Mine’.