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Mini Axl Rose puso a rockear a los jurados y los dejo boquiabiertos con su voz

Tras finalizar su interpretación de ‘Welcome to the jungle’ Amparo y los demás jurados felicitaron al mini doble por su energía en el escenario: “Una estrella en potencia”

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Mini Axl Rose puso a rockear a los jurados y los dejo boquiabiertos con su voz

Tras finalizar su interpretación de ‘Welcome to the jungle’ Amparo y los demás jurados felicitaron al mini doble por su energía en el escenario: “Una estrella en potencia”

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 19 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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'Yo Me Llamo Mini Axl Rose' en el Templo de la Imitación
'Yo Me Llamo Mini Axl Rose' en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión