Ella es Honey Ordóñez, la modelo colombiana que desfiló en Victoria’s Secret

En la tarde del 18 de octubre, Victoria’s Secret presentó a través de sus plataformas digitales una nueva edición de su esperado desfile anual, uno de los eventos más reconocidos de la industria de la moda. La marca de lencería apostó por una propuesta visual inspirada en las cuatro estaciones del año, un concepto que sirvió como hilo conductor para dar vida a una puesta en escena llena de creatividad, color y sofisticación.

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A través de las creaciones de los diseñadores y las propuestas presentadas sobre la pasarela, el espectáculo exploró diferentes estilos y ambientes que evocaron la esencia de cada estación. Los diseños, acompañados de una producción visual cuidadosamente elaborada, aportaron dinamismo al desfile y reafirmaron la apuesta de la firma por combinar moda, entretenimiento y tendencias en un mismo escenario.

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Honey Ordóñez: la colombiana que brilló sobre la pasarela de Victoria’s Secret

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La modelo colombiana Honey Ordóñez marcó un importante hito en su carrera al desfilar en el emblemático espectáculo de Victoria’s Secret, uno de los eventos más reconocidos de la industria de la moda internacional. La joven, oriunda de San Andrés y de 1.75 cm de estatura, expresó su orgullo y emoción por representar a Colombia en una de las pasarelas más codiciadas del mundo, donde compartió escenario con destacadas figuras del modelaje.





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A través de sus redes sociales, Ordóñez compartió su felicidad por formar parte de esta experiencia y dejó ver que aún asimilaba la magnitud de este logro. “¡Guau, todavía estoy procesando! ¡No podría estar más emocionada de ser parte del legendario show!”, escribió la modelo en una de sus publicaciones, que rápidamente se llenó de felicitaciones y mensajes de apoyo por parte de sus seguidores.

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Cabe recordar que, en la edición de 2025, la modelo Valentina Castro también hizo parte del espectáculo, al desfilar para Pink, la línea juvenil de la marca. De esta manera, ambas representantes han llevado el talento colombiano a una de las pasarelas más importantes y virales del mundo.