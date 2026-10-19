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quién es Honey Ordóñez, la modelo colombiana que desfiló en Victoria’s Secret

La joven sanandresana compartió a través de redes sociales lo feliz y orgullosa que se sentía de estar en el emblemático evento y lo feliz que se sentía de representar a Colombia.

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Ella es Honey Ordóñez, la modelo colombiana que desfiló en Victoria’s Secret

La joven sanandresana compartió a través de redes sociales lo feliz y orgullosa que se sentía de estar en el emblemático evento y lo feliz que se sentía de representar a Colombia.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 19 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Honey Ordóñez en Victoria’s Secret
Honey Ordóñez en Victoria’s Secret
Foto: Instagram @honeyord