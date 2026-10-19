Margarita Rosa dijo por qué Miguel Varoni fue determinante para su decisión de operarse

Durante su conversación en el pódcast 'Ser 360', del la recordada expresentadora del 'Desafío', que se casó por tercera vez en diciembre de 2025, señaló que por mucho tiempo se resistió a hacerse procedimientos invasivos en su rostro, por temor a que los resultados no fueran naturales. No obstante, cuando empezó a perder la línea de la mandíbula que definía su cara se planteó la posibilidad de hacerse una cirugía, aunque seguía con muchas dudas.

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El asesoramiento del cirujano fue fundamental para que Margarita Rosa decidiera someterse a un rejuvenecimiento facial, contó, pero lo que en realidad le ayudó a tomar la decisión fue ver cómo quedó Miguel Varoni tras pasar por el quirófano de González, un profesional con más de 20 años de experiencia.

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Y es que la actriz analizó detalladamente el proceso y los testimonios de su colega y amigo. Ver la naturalidad y el buen resultado del procedimiento en Varoni le quitó el miedo y le dio la confianza necesaria para aceptar la intervención.

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"Vi sus entrevistas y todo el bombo que hizo contigo [el doctor Alan González], que me pareció además cómico y bello como es él. Y me pareció que quedó maravilloso, que quedó muy bien porque sigue siendo la cara de él... Dije: 'Bueno, si esto va a quedar así, yo creo que sí me le mido'", expresó la artista.



Qué se hizo Margarita Rosa de Francisco en la cara

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El cirujano plástico explicó que la actriz se sometió a un rejuvenecimiento facial de plano profundo, en el que se reposicionaron los músculos y los tejidos del rostro para devolver la definición a la línea mandibular y el cuello, sin alterar la expresión natural ni recurrir a rellenos voluminizadores.

"La técnica empleada se basa en el manejo de los planos anatómicos, desde lo profundo hasta lo superficial, permitiendo una adecuada armonización de las formas, sin que se evidencien cambios relacionados con estiramientos o desproporciones faciales o cervicales, preservando una mirada expresiva y natural", agregó el especialista en una publicación de Instagram.

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La vallecauncana enfatizó en que su decisión no buscaba borrar los años ni aparentar una edad irreal, sino recuperar la vitalidad y la armonía facial mediante una técnica que respetara sus rasgos esenciales.