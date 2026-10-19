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Margarita Rosa dijo por qué Miguel Varoni fue determinante para operarse la cara

Margarita Rosa de Francisco, reconocida actriz colombiana, contó por qué Miguel Varoni fue determinante para que ella tomara la decisión de hacerse una cirugía estética en la cara.

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Margarita Rosa dijo por qué Miguel Varoni fue determinante para su decisión de operarse

La actriz colombiana habló de su experiencia haciéndose una cirugía estética en el rostro, en el pódcast de Alan Ramírez, su cirujano y quien también operó al intérprete de ‘Pedro, el escamoso’.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 19 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Margarita Rosa de Francisco
Margarita Rosa de Francisco
Foto: Getty Images