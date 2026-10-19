Isabel Cristina Estrada reveló que perdió un bebé y recordó el nacimiento de su hijo Lucio

Isabel Cristina Estrada estuvo como invitada en 'Día a Día' y abrió su corazón para revelar algunos de los momentos más importantes que ha vivido en su vida. En medio de la entrevista, la actriz de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ recordó algunos de los episodios más angustiosos y complejos que enfrentó durante su etapa de gestación, dejando a los televidentes sorprendidos con sus sinceras declaraciones sobre la maternidad.

“Fue un deseo muy grande. En 2019 tuve una pérdida después de luchar mucho. Le dije a mi familia: No cuenten con un bebé por este lado; los amo, pero me voy a concentrar en el trabajo y el deporte (…) Después vuelve esa ilusión a mi vida a los 44 años. Aprendí una cosa super tesa, en lo que uno cree, lo crea”, aseguró la también modelo paisa.



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Durante la transmisión del matutino de Caracol Televisión, la antioqueña, quien vivió en Bogotá por cerca de veinte años, habló sin filtros sobre las complicaciones que marcaron su proceso gestacional. Con total crudeza, confesó: "Fue muy complejo", reflejando el reto físico y emocional que experimentó en una de las etapas más vulnerables de su vida.

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“Uno debe creer en su cuerpo. Anteriormente me decían: ‘Ya tus óvulos están muy viejos’. Recuerdo que la ilusión se desvanecía; sin embargo, lo intenté una vez más y el doctor dijo que debía creer más en mí, pues, al parecer, después de tantos no, mi cuerpo y mi mente no estaban listos”, recordó la actriz de ‘Teacher de inglés’ al hablar de uno de los episodios más difíciles que enfrentó emocionalmente a sus 37 años.





Durante la entrevista, la actriz también contó que, a los 39 años, logró quedar embarazada después de someterse a un tratamiento. Sin embargo, la ilusión de convertirse en madre se vio interrumpida cuando, aproximadamente a las ocho semanas de gestación, sufrió una pérdida. Se trató de una experiencia dolorosa que marcó su camino y puso a prueba sus emociones en medio de su deseo de tener un hijo.

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Isabel Cristina Estrada habló de cómo a sus 44 años se convirtió en madre primeriza

Durante su visita a ‘Día a Día’, Isabel Cristina compartió detalles del camino que recorrió para lograr quedar embarazada después de varios intentos y recordó las circunstancias inesperadas en las que nació su bebé, Lucio. La actriz contó que el parto se adelantó y ocurrió cuando tenía 34 semanas de gestación, una situación que la tomó por sorpresa.

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“Era el 8 de marzo y estaba muy enferma. Pensé que no era grave. Llegamos a la clínica y dijeron: Mamá en proceso de parto. Sin embargo, solo tenía 34 semanas (…) Luego de una revisión médica, me hicieron el tacto, rompí fuente y todo sucedió”, relató la actriz al recordar el día en que la llegada de su hijo cambió su vida.

En medio de su relato, la actriz antioqueña reveló detalles inéditos de los momentos más críticos y angustiosos que experimentó tras el nacimiento de su bebé y aprovechó la oportunidad para compartir un mensaje de resiliencia a todas las mujeres que atraviesan procesos de maternidad complejos.

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¿Quién es la pareja de Isabel Cristina Estrada?

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La pareja de la actriz Isabel Cristina Estrada es Juan David Aristizábal, un empresario que trabaja como gerente de varias compañías vinculadas al ciclista Rigoberto Urán.

La actriz hizo pública su relación en 2025, cuando anunció que esperaba su primer hijo. La pareja recibió a su bebé, Lucio, en marzo de ese año. Según contó Estrada en una entrevista con el programa La Red, en aquel entonces llevaban aproximadamente un año y medio de relación cuando anunció su embarazo.