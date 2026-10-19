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Isabel Cristina Estrada reveló que perdió un bebé y recordó el nacimiento de su hijo Lucio

La modelo y actriz antioqueña estuvo presente en la emisión de ‘Día a Día’ y compartió algunos de los momentos más angustiantes que vivió durante su proceso gestacional.

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Isabel Cristina Estrada reveló que perdió un bebé y recordó el nacimiento de su hijo Lucio

La modelo y actriz antioqueña estuvo presente en la emisión de ‘Día a Día’ y compartió algunos de los momentos más angustiantes que vivió durante su proceso gestacional.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 19 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Isabel Cristina Estrada
Isabel Cristina Estrada
Foto: Caracol Televisión.