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Quién fue el mejor padrino de la noche en 'Yo Me Llamo'

La noche estuvo llena de seis buenas presentaciones de los más grandes, pues pusieron en práctica los consejos que les dieron y salieron con toda su fuerza al escenario. Solo uno de ellos fue el mejor.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

'Yo Me Llamo Julio Jaramillo' conquistó el escenario y fue el mejor de la noche

La noche estuvo llena de seis buenas presentaciones de los más grandes, pues pusieron en práctica los consejos que les dieron y salieron con toda su fuerza al escenario. Solo uno de ellos fue el mejor.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 6 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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