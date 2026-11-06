'Yo Me Llamo Julio Jaramillo' conquistó el escenario y fue el mejor de la noche

La competencia en el escenario de Yo Me Llamo se pone cada vez más intensa. En una noche cargada de emociones y seis presentaciones de grandísimo nivel, los participantes salieron a demostrar que pusieron en práctica cada recomendación entregada en la escuela.

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La caracterización hicieron vibrar al jurado, donde cada detalle fue juzgado por Amparo Grisales, César Escola, Elder Dayán y Aurelio, el lobo más querido. La jornada musical contó con actuaciones memorables: ‘Yo Me Llamo Reykon’ encendió la fiesta urbana al ritmo de ‘Mi noche’, mientras que la cuota de romanticismo y nostalgia corrió por cuenta de ‘Yo Me Llamo Julio Jaramillo’, quien erizó la piel del público interpretando el clásico ‘Te esperaré’.

Imitadores de 'Yo Me Llamo' Foto: Caracol Televisión

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Por otro lado, ‘Yo Me Llamo Ricardo Arjona’ interpretó ‘Historia de taxi’. Con un dominio escénico impecable, afinación precisa que atrapó de principio a fin, el imitador logró conectar con la fibra de los jurados y la audiencia.

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De dónde era el cantante Julio Jaramillo



Julio Alfredo Jaramillo Laurido, conocido como 'El Ruiseñor de América', nació en Guayaquil, Ecuador, el 1 de octubre de 1935 y falleció el 9 de febrero de 1978. Fue un icónico cantante y compositor de pasillos, boleros y valses.

Julio Alfredo Jaramillo Laurido es considerado uno de los artistas más importantes e influyentes de la historia de la música latinoamericana. Conocido cariñosamente como 'El Ruiseñor de América' o 'J.J.', su voz le dio vida a inolvidables pasillos, boleros y valses que siguen sonando en el continente. Sin embargo, la vida personal y profesional del artista guayaquileño albergó detalles curiosos que pocos conocen.

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A lo largo de su carrera, se calcula que llegó a grabar miles de canciones (estimadas entre 2.000 y 4.000 grabaciones) y cerca de 800 álbumes en formato de larga duración. Su impacto cultural fue tal que en Ecuador se declaró el 1 de octubre, día de su nacimiento, como el Día del Pasillo Ecuatoriano.

Cuáles son las canciones más famosas de Julio Jaramillo

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Entre los mayores éxitos de su discografía destacan clásicos inmortales como 'Nuestro juramento', 'Fatalidad', 'Cinco centavitos', 'Ódiame', 'El alma en los labios' y 'Te esperaré'.