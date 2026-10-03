Josseidy Escalona trajo a Colombia la primera corona de Miss Global International

La belleza y el talento colombiano hicieron historia en el exterior. La modelo sanandresana Josseidy Escalona conquistó el primer título de Miss Global International para Colombia, tras competir contra 27 candidatas de diferentes rincones del mundo.

Las cámaras de ‘La Red’ le siguieron la pista a esta importante victoria en Jamaica, escenario del certamen internacional donde la representante isleña deslumbró de principio a fin con su carisma, imponiéndose sobre la pasarela para traer la corona al país.

Cómo logró Josseidy Escalona ganar el título de Miss Global International

Durante el desarrollo del concurso, la modelo sanandresana captó la atención del jurado gracias a su impecable desempeño en los desfiles de traje de baño y traje tradicional.

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Su atuendo típico marcó la diferencia dentro del concurso al rendir un tributo a la riqueza natural del territorio nacional, pues en su confección plasmaba la majestuosidad de los ríos, el mar, los colores de la selva y hasta el Amazonas.



A quién dedicó su triunfo y qué otros logros tiene la reina isleña

Tras alzarse con la primera corona de este certamen para el país, la modelo confesó con emoción que su triunfo va dedicado a los dos pilares fundamentales de su vida: su mamá y su abuela.

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Además de su faceta en las pasarelas, Josseidy cuenta con una destacada trayectoria artística como, legado cultural: Años atrás hizo parte de una obra que relataba la historia de sus antepasados en San Andrés y reconocimiento en televisión: El año pasado estuvo nominada a los Premios India Catalina en la categoría de ‘Mejor actriz revelación del año’.

