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Josseidy Escalona trajo a Colombia la primera corona de Miss Global International

La sanandresana ganó el Miss Global International realizado en Jamaica. La modelo confesó a quién le dedicó su triunfo y qué significaron los trajes que utilizó en el concurso.

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Josseidy Escalona trajo a Colombia la primera corona de Miss Global International

La sanandresana ganó el Miss Global International realizado en Jamaica. La modelo confesó a quién le dedicó su triunfo y qué significaron los trajes que utilizó en el concurso.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 3 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Josseidy Escalona
Josseidy Escalona
Foto: Caracol Televisión