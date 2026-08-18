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Cómo terminó 'María la del Barrio': último capítulo 18 de agosto en Caracol

La historia de ‘María la del barrio’ llegó a su desenlace con una serie de giros que marcaron el destino de María, Luis Fernando, Nandito y la temida Soraya Montenegro. ¡Esto sucedió!

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Cómo terminó 'María la del Barrio': así fue el desenlace de la historia de María y Soraya

La historia de ‘María la del Barrio’ llegó a su desenlace con una serie de giros que marcaron el destino de María, Luis Fernando, Nandito y la temida Soraya Montenegro.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 18 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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Soraya Montenegro lleva a María la del Barrio hasta una cabaña, donde pretende poner en marcha su plan de venganza y ajustar cuentas con ella. ¿Tendrá éxito?
Soraya Montenegro lleva a María la del Barrio hasta una cabaña, donde pretende poner en marcha su plan de venganza y ajustar cuentas con ella. ¿Tendrá éxito?
Crédito: Caracol Televisión