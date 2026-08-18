Cómo terminó 'María la del Barrio': así fue el desenlace de la historia de María y Soraya

Una vez más, una producción de Caracol Televisión llegó a su final logrando despertar diferentes emociones entre los televidentes. Esta vez, fue ‘María, la del barrio’, telenovela que conquistó a la audiencia con una historia marcada por el amor, los conflictos familiares, la venganza y los inesperados giros de sus protagonistas.

A lo largo de sus capítulos, la producción mantuvo a los televidentes atentos al destino de María, Luis Fernando, Nandito y, especialmente, de la inolvidable Soraya Montenegro. Ahora, con el desenlace de la historia, muchos se preguntan qué ocurrió finalmente con sus personajes y cómo terminó esta recordada producción.



Mira aquí el capítulo final: Capítulo 94 María la del barrio : Luis Fernando salva a María de las malas intenciones de Soraya

¿Cómo es el final de 'María la del Barrio'?

Publicidad

Después de varios días de preocupación, Nandito y su familia reciben una difícil noticia sobre el estado de salud de Agripina. Los médicos advierten que la mujer se encuentra muy delicada, situación que provoca angustia en el joven. Sin embargo, un emotivo encuentro con María la del barrio despierta en Agripina nuevas ganas de vivir.





Puedes leer: Murió Juan Tamariz, reconocido mago que conquistó el ‘Festival Internacional del Humor’

Mientras Agripina lucha por recuperarse, Gonzalo decide ponerle punto final a su relación con Soraya Montenegro, pues se cansó de sus constantes actitudes. La decisión enfurece a la mujer, quien reacciona violentamente contra el abogado y reafirma su intención de acabar con María.

Publicidad

Aprovechándose de la pérdida de memoria de María, Soraya se disfraza de enfermera y llega hasta el hospital. Allí consigue convencerla de que ambas son amigas y logra llevársela hasta una cabaña, lugar donde tiene preparada una peligrosa venganza. La villana cree tener todo bajo control, pero sus planes toman un giro inesperado.

Te puede interesar: Periodista de Noticias Caracol se casó en Cartagena: su esposa vive en Estados Unidos

Cómo termina Soraya Montenegro en 'María la del Barrio'

Publicidad

A pesar de tener todo bajo control, las autoridades y Luis Fernando llegan al lugar justo a tiempo para impedir que Soraya concrete su objetivo y consiguen interceptarla antes de que pueda acabar con María. En medio del enfrentamiento, la villana termina siendo víctima de su propia estrategia y no logra salir con vida de la cabaña.

Por otro lado, Nandito recibe una noticia que devuelve la esperanza a su familia: Agripina logra superar el delicado episodio de salud y se recupera. Finalmente, María la del barrio y Luis Fernando consiguen recuperar su relación, mientras Nandito y Alicia deciden darse una nueva oportunidad, cerrando así una etapa marcada por el drama, la venganza y los inesperados giros.

Publicidad

Qué producción reemplazará 'María la del Barrio'

A través de sus redes sociales, portal web y comerciales de televisión, Caracol Televisión anunció que, una vez finalice la emisión de la producción mexicana ‘María la del Barrio’, llegará a este horario ‘Rosalinda’. La telenovela narra la historia de una joven hermosa y de nobles sentimientos que trabaja en la floristería de su abuelo Florentino para contribuir con los gastos de su hogar.