38:47 min María la del barrio - Capítulo 94: Luis Fernando salva a María de las malas intenciones de Soraya 40:12 Capítulo 93 Luis Fernando y Gonzalo reciben buenas noticias sobre María 38:40 Capítulo 92 María recibe su orden de libertad por falta de pruebas 38:51 Capítulo 91 Luis Fernando le confirma a Soraya que le dará el divorcio a María 38:47 Capítulo 94 Luis Fernando salva a María de las malas intenciones de Soraya

Capítulo 94 María la del barrio : Luis Fernando salva a María de las malas intenciones de Soraya Luego de engañarla con mentiras, Soraya Montenegro lleva a María la del Barrio hasta una cabaña, donde pretende poner en marcha su plan de venganza y ajustar cuentas con ella. ¿Tendrá éxito?