42:36 min María la Caprichosa - Capítulo 29: María defiende a Rita de los malos tratos de Leonor 42:23 Capítulo 28 María comienza a estudiar con ayuda de Leonardo y ambos disfrutan su romance 43:53 Capítulo 27 María decide no ayudar a Fernando tras descubrir su actitud desafiante 44:02 Capítulo 26 María toma la decisión de demandar a Fernando ante las autoridades 42:36 Capítulo 29 María defiende a Rita de los malos tratos de Leonor

Capítulo 29 María la Caprichosa: María defiende a Rita de los malos tratos de Leonor María defiende a Rita tras ser acusada de robar un lujoso anillo. La joven enfrenta a Leonor y logra hacerla recapacitar, provocando que cambie su versión y permita que Rita quede en libertad.