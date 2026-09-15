Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Rafael Orozco
Capítulo 39 'Yo Me Llamo'
Accidente del bus de Martín Elías Jr.
Vuelta a España 2026 EN VIVO
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Capítulo 29 de 'María la Caprichosa' de Caracol Televisión, completo y gratis.

María defiende a Rita tras ser acusada de robar un lujoso anillo. La joven enfrenta a Leonor y logra hacerla recapacitar, provocando que cambie su versión y permita que Rita quede en libertad.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

HERO - DK - MARÍA LA CAPRICHOSA 2026
42:36 min
IMA CAPI 29 - MARÍA.jpg
María la Caprichosa - Capítulo 29: María defiende a Rita de los malos tratos de Leonor
Thumbnail
42:23
Capítulo 28
María comienza a estudiar con ayuda de Leonardo y ambos disfrutan su romance
Thumbnail
43:53
Capítulo 27
María decide no ayudar a Fernando tras descubrir su actitud desafiante
Thumbnail
44:02
Capítulo 26
María toma la decisión de demandar a Fernando ante las autoridades
IMA CAPI 29 - MARÍA.jpg
42:36
Capítulo 29
María defiende a Rita de los malos tratos de Leonor

Capítulo 29 María la Caprichosa: María defiende a Rita de los malos tratos de Leonor

María defiende a Rita tras ser acusada de robar un lujoso anillo. La joven enfrenta a Leonor y logra hacerla recapacitar, provocando que cambie su versión y permita que Rita quede en libertad.

Por: Jorge Andrés Bernal
|
Thumbnail
42:23
Capítulo 28
María comienza a estudiar con ayuda de Leonardo y ambos disfrutan su romance
Thumbnail
43:53
Capítulo 27
María decide no ayudar a Fernando tras descubrir su actitud desafiante
Thumbnail
44:02
Capítulo 26
María toma la decisión de demandar a Fernando ante las autoridades
Thumbnail
43:11
Capítulo 25
Leo tiene una fuerte pelea con Fernando por defender a María
Thumbnail
42:14
Capítulo 24
María disfruta de la compañía de Leo en un bar de salsa
IMA CAPÍTULO 33.jpg
43:28
Capítulo 23
Marlene le dice a Juan Manuel que no viajará con él
IMA CAPI 29 - MARÍA.jpg
42:36
Capítulo 29
María defiende a Rita de los malos tratos de Leonor