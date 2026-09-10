44:02 min María la Caprichosa - Capítulo 26: María toma la decisión de demandar a Fernando ante las autoridades 43:11 Capítulo 25 Leo tiene una fuerte pelea con Fernando por defender a María 42:14 Capítulo 24 María disfruta de la compañía de Leo en un bar de salsa 43:28 Capítulo 23 Marlene le dice a Juan Manuel que no viajará con él 44:02 Capítulo 26 María toma la decisión de demandar a Fernando ante las autoridades

Capítulo 26 María la Caprichosa: María toma la decisión de demandar a Fernando ante las autoridades Cansada de las actitudes de Fernando, María llega al límite y decide acudir a las autoridades para interponer una demanda, convencida de que es la única salida que le queda en este momento.



