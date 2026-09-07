43:28 min María la Caprichosa - Capítulo 23: Marlene le dice a Juan Manuel que no viajará con él 43:02 Capítulo 22 María recibe amenazas de los bandidos del barrio 42:49 Capítulo 21 María logra emprender y crea su panadería 42:25 Capítulo 20 María encuentra un nuevo trabajo 43:28 Capítulo 23 Marlene le dice a Juan Manuel que no viajará con él

Capítulo 23 María la Caprichosa: Marlene le dice a Juan Manuel que no viajará con él Marlene le cuenta a Juan Manuel que decidió no viajar con él, una noticia que lo entristece. Sin embargo, el joven habla con Pérxides, quien le asegura que convencerá a su hija de acompañarlo.