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Capítulo 23 de 'María la Caprichosa', novela de Caracol Televisión, completa y gratis.

Marlene le cuenta a Juan Manuel que decidió no viajar con él, una noticia que lo entristece. Sin embargo, el joven habla con Pérxides, quien le asegura que convencerá a su hija de acompañarlo.

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HERO - DK - MARÍA LA CAPRICHOSA 2026
43:28 min
IMA CAPÍTULO 33.jpg
María la Caprichosa - Capítulo 23: Marlene le dice a Juan Manuel que no viajará con él
CAPÍTULO (2).jpg
43:02
Capítulo 22
María recibe amenazas de los bandidos del barrio
CAPÍTULO 21.jpg
42:49
Capítulo 21
María logra emprender y crea su panadería
Thumbnail
42:25
Capítulo 20
María encuentra un nuevo trabajo
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43:28
Capítulo 23
Marlene le dice a Juan Manuel que no viajará con él

Capítulo 23 María la Caprichosa: Marlene le dice a Juan Manuel que no viajará con él

Marlene le cuenta a Juan Manuel que decidió no viajar con él, una noticia que lo entristece. Sin embargo, el joven habla con Pérxides, quien le asegura que convencerá a su hija de acompañarlo.

Por: Jorge Andrés Bernal
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CAPÍTULO (2).jpg
43:02
Capítulo 22
María recibe amenazas de los bandidos del barrio
CAPÍTULO 21.jpg
42:49
Capítulo 21
María logra emprender y crea su panadería
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42:25
Capítulo 20
María encuentra un nuevo trabajo
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43:13
Capítulo 19
María se entera que se encuentra en embarazo
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43:37
Capítulo 18
Bernabé y Miriam son capturados por las autoridades
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42:19
Capítulo 17
María tiene inconvenientes para llegar a Apartadó
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Capítulo 23
Marlene le dice a Juan Manuel que no viajará con él