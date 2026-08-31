43:37 min María la Caprichosa - Capítulo 18: Bernabé y Miriam son capturados por las autoridades 42:19 Capítulo 17 María tiene inconvenientes para llegar a Apartadó 42:54 Capítulo 16 María recibió una inesperada noticia que arruinó su Navidad 43:09 Capítulo 15 María teme por la salud y seguridad de su esposo e hija 43:37 Capítulo 18 Bernabé y Miriam son capturados por las autoridades

Capítulo 18 María la Caprichosa: Bernabé y Miriam son capturados por las autoridades Tras recibir varias alertas, Bernabé y Miriam deciden huir, pero cuando están a punto de salir de casa con un millonario botín, la Policía los intercepta y frustra sus planes.





