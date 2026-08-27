42:54 min María la Caprichosa - Capítulo 16: María recibió una inesperada noticia que arruinó su Navidad 43:09 Capítulo 15 María teme por la salud y seguridad de su esposo e hija 42:09 Capítulo 14 María se entera de los verdaderos negocios de Don Bernabé 42:45 Capítulo 13 María da a luz a su segundo bebé; empiezan los problemas con Fernando 42:54 Capítulo 16 María recibió una inesperada noticia que arruinó su Navidad

Capítulo 16 María la Caprichosa: María recibió una inesperada noticia que arruinó su Navidad Tras el anuncio de Bernabé, María decidió pedirle permiso para viajar a Apartadó y pasar Navidad con su familia. Sin embargo, el hombre le hizo una inesperada y tentadora propuesta.

