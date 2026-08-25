42:09 min María la Caprichosa - Capítulo 13: María se entera de los verdaderos negocios de Don Bernabé 42:45 Capítulo 12 María da a luz a su segundo bebé; empiezan los problemas con Fernando 43:45 Capítulo 12 Manuel y Pérxides se van a vivir con María 42:49 Capítulo 11 María solicita un subsidio tras la amenaza que le hacen a su papá 42:09 Capítulo 13 María se entera de los verdaderos negocios de Don Bernabé

Capítulo 13 María la Caprichosa: María se entera de los verdaderos negocios de Don Bernabé Una empleada de la casa le confiesa a María que la riqueza de Bernabé proviene de negocios ilícitos. Mientras tanto, Fernando aprovecha la ausencia de María en casa para acercarse a otra mujer.





