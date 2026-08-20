42:49 min María la Caprichosa - Capítulo 11: María solicita un subsidio tras la amenaza que le hacen a su papá 43:50 Capítulo 10 El embarazo de María sale a la luz; sus jefes toman decisión 43:12 Capítulo 9 María debe decidir si tiene a su bebé o no 43:36 Capítulo 8 María se entera que está esperando otro hijo 42:49 Capítulo 11 María solicita un subsidio tras la amenaza que le hacen a su papá

Capítulo 11 María la Caprichosa: María solicita un subsidio tras la amenaza que le hacen a su papá Desesperada por su situación, María pide un subsidio de desplazada; sin embargo, se lo niegan. Una amiga la aconseja para amenazar al encargado con una tutela, por lo que termina accediendo.