43:13 min María la Caprichosa - Capítulo 19: María se entera que se encuentra en embarazo 43:37 Capítulo 18 Bernabé y Miriam son capturados por las autoridades 42:19 Capítulo 17 María tiene inconvenientes para llegar a Apartadó 42:54 Capítulo 16 María recibió una inesperada noticia que arruinó su Navidad 43:13 Capítulo 19 María se entera que se encuentra en embarazo

Capítulo 19 María la Caprichosa: María se entera que se encuentra en embarazo Tras unos quebrantos de salud, María acude al médico y descubre que está nuevamente embarazada. La noticia la sorprende, pero Fernando, su pareja, no la recibe bien.