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Tras lo ocurrido con Fernando, María decidió enfrentar su nueva realidad, buscar oportunidades laborales y comenzar sus estudios para prepararse académicamente y construir un mejor futuro.

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HERO - DK - MARÍA LA CAPRICHOSA 2026
42:25 min
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María la Caprichosa - Capítulo 20: María encuentra un nuevo trabajo
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43:13
Capítulo 19
María se entera que se encuentra en embarazo
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43:37
Capítulo 18
Bernabé y Miriam son capturados por las autoridades
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42:19
Capítulo 17
María tiene inconvenientes para llegar a Apartadó
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42:25
Capítulo 20
María encuentra un nuevo trabajo

Capítulo 20 María la Caprichosa: María encuentra un nuevo trabajo

Tras lo ocurrido con Fernando, María decidió enfrentar su nueva realidad, buscar oportunidades laborales y comenzar sus estudios para prepararse académicamente y construir un mejor futuro.

Por: Jorge Andrés Bernal
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43:13
Capítulo 19
María se entera que se encuentra en embarazo
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43:37
Capítulo 18
Bernabé y Miriam son capturados por las autoridades
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42:19
Capítulo 17
María tiene inconvenientes para llegar a Apartadó
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42:54
Capítulo 16
María recibió una inesperada noticia que arruinó su Navidad
María la caprichosa
43:09
Capítulo 15
María teme por la salud y seguridad de su esposo e hija
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42:09
Capítulo 14
María se entera de los verdaderos negocios de Don Bernabé
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42:25
Capítulo 20
María encuentra un nuevo trabajo