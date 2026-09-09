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Capítulo 25 de 'María la Caprichosa' de Caracol Televisión, completo y gratis.
Tras llegar a Medellín, Fernando encuentra a María con Leonardo y no oculta su molestia. Posteriormente, Leo se enfrenta a él porque no está de acuerdo con la forma en que trata a María.
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María la Caprichosa
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Capítulo 25 María la Caprichosa: Leo tiene una fuerte pelea con Fernando por defender a María
43:11 min
María la Caprichosa - Capítulo 25:
Leo tiene una fuerte pelea con Fernando por defender a María
42:14
Capítulo 24
María disfruta de la compañía de Leo en un bar de salsa
43:28
Capítulo 23
Marlene le dice a Juan Manuel que no viajará con él
43:02
Capítulo 22
María recibe amenazas de los bandidos del barrio
43:11
Capítulo 25
Leo tiene una fuerte pelea con Fernando por defender a María
Capítulo 25 María la Caprichosa: Leo tiene una fuerte pelea con Fernando por defender a María
Tras llegar a Medellín, Fernando encuentra a María con Leonardo y no oculta su molestia. Posteriormente, Leo se enfrenta a él porque no está de acuerdo con la forma en que trata a María.
Por:
Jorge Andrés Bernal
|
9 de Septiembre, 2026
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42:14
Capítulo 24
María disfruta de la compañía de Leo en un bar de salsa
43:28
Capítulo 23
Marlene le dice a Juan Manuel que no viajará con él
43:02
Capítulo 22
María recibe amenazas de los bandidos del barrio
42:49
Capítulo 21
María logra emprender y crea su panadería
42:25
Capítulo 20
María encuentra un nuevo trabajo
43:13
Capítulo 19
María se entera que se encuentra en embarazo
43:11
Capítulo 25
Leo tiene una fuerte pelea con Fernando por defender a María
María la Caprichosa
Capítulo 24 María la Caprichosa: María disfruta de la compañía de Leo en un bar de salsa
María la Caprichosa
Capítulo 23 María la Caprichosa: Marlene le dice a Juan Manuel que no viajará con él
María la Caprichosa
Capítulo 22 María la Caprichosa: María recibe amenazas de los bandidos del barrio
María la Caprichosa
Capítulo 21 María la Caprichosa: María logra emprender y crea su panadería
María la Caprichosa
Capítulo 20 María la Caprichosa: María encuentra un nuevo trabajo
María la Caprichosa
Capítulo 19 María la Caprichosa: María se entera que se encuentra en embarazo
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