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Capítulo 25 de 'María la Caprichosa' de Caracol Televisión, completo y gratis.

Tras llegar a Medellín, Fernando encuentra a María con Leonardo y no oculta su molestia. Posteriormente, Leo se enfrenta a él porque no está de acuerdo con la forma en que trata a María.

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HERO - DK - MARÍA LA CAPRICHOSA 2026
43:11 min
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María la Caprichosa - Capítulo 25: Leo tiene una fuerte pelea con Fernando por defender a María
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42:14
Capítulo 24
María disfruta de la compañía de Leo en un bar de salsa
IMA CAPÍTULO 33.jpg
43:28
Capítulo 23
Marlene le dice a Juan Manuel que no viajará con él
CAPÍTULO (2).jpg
43:02
Capítulo 22
María recibe amenazas de los bandidos del barrio
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43:11
Capítulo 25
Leo tiene una fuerte pelea con Fernando por defender a María

Capítulo 25 María la Caprichosa: Leo tiene una fuerte pelea con Fernando por defender a María

Tras llegar a Medellín, Fernando encuentra a María con Leonardo y no oculta su molestia. Posteriormente, Leo se enfrenta a él porque no está de acuerdo con la forma en que trata a María.

Por: Jorge Andrés Bernal
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42:14
Capítulo 24
María disfruta de la compañía de Leo en un bar de salsa
IMA CAPÍTULO 33.jpg
43:28
Capítulo 23
Marlene le dice a Juan Manuel que no viajará con él
CAPÍTULO (2).jpg
43:02
Capítulo 22
María recibe amenazas de los bandidos del barrio
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42:49
Capítulo 21
María logra emprender y crea su panadería
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42:25
Capítulo 20
María encuentra un nuevo trabajo
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Capítulo 19
María se entera que se encuentra en embarazo
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43:11
Capítulo 25
Leo tiene una fuerte pelea con Fernando por defender a María