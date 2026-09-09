43:11 min María la Caprichosa - Capítulo 25: Leo tiene una fuerte pelea con Fernando por defender a María 42:14 Capítulo 24 María disfruta de la compañía de Leo en un bar de salsa 43:28 Capítulo 23 Marlene le dice a Juan Manuel que no viajará con él 43:02 Capítulo 22 María recibe amenazas de los bandidos del barrio 43:11 Capítulo 25 Leo tiene una fuerte pelea con Fernando por defender a María

Capítulo 25 María la Caprichosa: Leo tiene una fuerte pelea con Fernando por defender a María Tras llegar a Medellín, Fernando encuentra a María con Leonardo y no oculta su molestia. Posteriormente, Leo se enfrenta a él porque no está de acuerdo con la forma en que trata a María.

