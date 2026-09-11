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Capítulo 27 de 'María la Caprichosa', novela de Caracol Televisión, completa y gratis

Desesperado por su situación en prisión, Fernando le pide ayuda a María, pero su actitud desafiante la desconcierta. Por eso, ella decide apartarse y dejar que él enfrente sus propias batallas.

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HERO - DK - MARÍA LA CAPRICHOSA 2026
43:53 min
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María la Caprichosa - Capítulo 27: María decide no ayudar a Fernando tras descubrir su actitud desafiante
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44:02
Capítulo 26
María toma la decisión de demandar a Fernando ante las autoridades
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43:11
Capítulo 25
Leo tiene una fuerte pelea con Fernando por defender a María
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42:14
Capítulo 24
María disfruta de la compañía de Leo en un bar de salsa
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43:53
Capítulo 27
María decide no ayudar a Fernando tras descubrir su actitud desafiante

Capítulo 27 María la Caprichosa: María decide no ayudar a Fernando tras descubrir su actitud desafiante

Desesperado por su situación en prisión, Fernando le pide ayuda a María, pero su actitud desafiante la desconcierta. Por eso, ella decide apartarse y dejar que él enfrente sus propias batallas.

Por: Jorge Andrés Bernal
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44:02
Capítulo 26
María toma la decisión de demandar a Fernando ante las autoridades
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43:11
Capítulo 25
Leo tiene una fuerte pelea con Fernando por defender a María
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42:14
Capítulo 24
María disfruta de la compañía de Leo en un bar de salsa
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Capítulo 23
Marlene le dice a Juan Manuel que no viajará con él
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Capítulo 22
María recibe amenazas de los bandidos del barrio
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Capítulo 21
María logra emprender y crea su panadería
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Capítulo 27
María decide no ayudar a Fernando tras descubrir su actitud desafiante