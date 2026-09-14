42:23 min María la Caprichosa - Capítulo 28: María comienza a estudiar con ayuda de Leonardo y ambos disfrutan su romance 43:53 Capítulo 27 María decide no ayudar a Fernando tras descubrir su actitud desafiante 44:02 Capítulo 26 María toma la decisión de demandar a Fernando ante las autoridades 43:11 Capítulo 25 Leo tiene una fuerte pelea con Fernando por defender a María 42:23 Capítulo 28 María comienza a estudiar con ayuda de Leonardo y ambos disfrutan su romance

Capítulo 28 María la Caprichosa: María comienza a estudiar con ayuda de Leonardo y ambos disfrutan su romance María comienza una nueva etapa al iniciar sus estudios con el apoyo de Leonardo. Mientras él la ayuda con sus tareas, ambos disfrutan de su romance y comparten momentos que fortalecen su relación.



