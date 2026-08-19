Guillermo Vives contó la historia de amor con su esposo y cómo le propuso matrimonio

Durante una reunión informal se produjo el primer encuentro entre ambos. Según relató la propia prima, en ‘Se Dice de Mí’, la conexión fue inmediata y se convirtió en un auténtico "amor a primera vista".

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La química entre ambos avanzó a pasos agigantados, al punto de formalizar su noviazgo un primero de enero. La convivencia comenzó prácticamente desde el primer día de manera espontánea, cuando la dinámica de llevar ropa para pocos días se transformó de forma definitiva en su vida en pareja.

No obstante, el relacionamiento con la familia no fue sencillo, pues José no había “salido del clóset”, aseguró Vives. Sin embargo, la pareja asumió el reto de enseñar a sus allegados mediante el amor y el respeto mutuo.

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La visibilidad pública llegó de forma definitiva durante un homenaje rendido a Carlos Vives en el Congreso de la República. Tras el evento, en una reunión en la residencia de la familia Vives, Claudia Elena Vásquez solicitó autorización a José Maya para publicar una fotografía familiar en redes sociales.





La divulgación de la imagen generó inmediatos comentarios del público, consolidando la integración de Maya en el núcleo familiar. José Maya enfatizó la confianza otorgada por el artista:

"Guillo a mí me dio toda esa seguridad. Fue la primera persona que me presentó ante un amigo, ante su familia y les dijo: 'Les presento a mi novio’”, contó en el mismo programa.

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¿Cómo le pidió matrimonio Guillermo Vives a su esposo, José Maya?

El compromiso se selló en la ciudad de Nueva York, durante un viaje de Guillermo Vives para visitar a Maya. Vives planeó un recorrido aéreo en helicóptero sobre Manhattan, momento en el cual le propuso matrimonio de manera oficial.

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Tras aceptar la propuesta, la pareja conversó sobre la posibilidad de conformar una familia con niños y, a finales de ese año, comunicaron la decisión formal a los padres y familiares de Vives. La boda se celebró en el mes de marzo mediante una ceremonia legal que la pareja definió principalmente como un ritual significativo ante sus seres queridos.