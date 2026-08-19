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Quién es el esposo de Guillermo Vives y cómo le propuso matrimonio en EE. UU.

Detalles sobre quién es el esposo de Guillermo Vives, cantante y hermano de Carlos Vives, y cómo le propuso matrimonio a su pareja en Estados Unidos, tras cuatro años juntos.

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Guillermo Vives contó la historia de amor con su esposo y cómo le propuso matrimonio

El artista y José Maya, su marido, se conocieron en el Parque Novios por Luz María Cotes, la prima de los Vives. Enamorados desde el primer día, superaron retos de visibilidad y hoy celebran su unión.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 19 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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