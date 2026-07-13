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Luisa Fernanda y Pipe Bueno enfrentaron crisis tras nacimiento de su segundo hijo - CaracolTV

La creadora de contenido digital abrió su corazón y contó la vez que no soportaba al cantante de música popular debido a un momento específico en su vida por el que estaba travesando.

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Luisa Fernanda W destapó crisis que tuvo en su relación con Pipe Bueno: "Me caía muy mal"

La creadora de contenido digital abrió su corazón y contó la vez que no soportaba al cantante de música popular debido a un momento específico en su vida por el que estaba travesando.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 13 de jul, 2026
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Luisa Fernanda W destapó crisis que vivió en su relación con Pipe Bueno.
Luisa Fernanda W destapó crisis que vivió en su relación con Pipe Bueno.
Foto: Instagram @luisafernandaw y @pipebueno