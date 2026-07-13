Luisa Fernanda W destapó crisis que tuvo en su relación con Pipe Bueno: "Me caía muy mal"

Luisa Fernanda W volvió a ser noticia al conceder una entrevista para La Tobón Show, el programa digital de Laura Tobón. Durante su participación en el espacio habló sobre distintos momentos de su vida personal, entre ellos la muerte de Fabio Legarda, su expareja, y varios aspectos de su relación con Pipe Bueno.

Luisa Fernanda W enfrentó crisis en su relación con Pipe Bueno

En medio de la conversación, la creadora de contenido contó que su relación con Pipe Bueno atravesó una crisis después del nacimiento de su hijo Domenic. Según explicó, durante el embarazo y el posparto experimentó diferentes cambios emocionales que terminaron influyendo en la convivencia con el cantante.

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De acuerdo con su relato, en esa etapa presentó cambios de ánimo, además de una alta sensibilidad e irritabilidad, situaciones que afectaron la manera en que se relacionaba con las personas de su entorno y con su pareja.



"Pasé por etapas donde muchas personas me desesperaban, lo tengo que decir honestamente, hasta Pipe me desesperaba, entonces a veces lo quería, a veces no, me caía muy mal", mencionó.

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Asimismo, explicó que ese periodo coincidió con un momento importante en la carrera del cantante de música popular, quien se encontraba grabando una serie. Debido a ese proyecto, el artista compartía constantemente con otros colegas del medio, con quienes mantenía contacto tanto en los espacios de trabajo como fuera de ellos.

Según contó la influenciadora, varias de esas personas llegaron incluso a visitar la casa que compartía con el cantante. Sin embargo, reconoció que, debido al momento emocional que atravesaba, no se sentía cómoda con esas reuniones ni con la presencia de quienes rodeaban a su pareja.

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"A mí me caían muy mal todas las personas que lo rodeaban a él en ese momento y yo los veía y me daba mucha pereza; los llevaba a la casa y menos me alegraba", dijo.

Durante la entrevista también aclaró que esa situación no se prolongó por mucho tiempo. Con el paso de los meses, ambos lograron entender lo que estaba ocurriendo y encontraron la manera de superar esa etapa dentro de su relación.

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De esa forma, la influenciadora señaló que la crisis estuvo relacionada con los cambios que experimentó tras convertirse en madre y no con un problema permanente entre ambos.