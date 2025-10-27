Trillizos de Viena Ruiz se crecieron, ya son profesionales y así lucen ahora

En diversas ocasiones Viena Ruiz ha dicho públicamente que su mayor sueño era ser mamá y por lo mismo se acabó su primer matrimonio, pues se casó muy joven con un hombre que no quería hijos.

No obstante, reencontró el amor tiempo después, en su segundo matrimonio, logró engendrar a sus trillizos: Nicolás, Camilo y Luciana, luego de varios tratamientos médicos para quedar embarazada.

Los trillizos cumplieron 25 años en el 2025, contó ella en una publicación de mayo en la que mostraba imágenes de la celebración, y ya son todos unos profesionales. Nicolás, el mayor de los tres por minutos, y Camilo disfrutan jugando fútbol, pero además ya tienen su trabajo. Nicolás es muy reservado, pero de Camilo se sabe que es ingeniero administrador.



Luciana, por su parte, es diseñadora gráfica y, al igual que a su mamá, nació con la habilidad de comunicar. Por lo mismo, también es ‘influenciadora’ en redes sociales y hasta creó un proyecto para visibilizar la disautonomía, una enfermedad crónica que ella padece y por la que tuvo que parar sus estudios por más de un año.

Viena Ruiz, que además tuvo otro hijo a los 45 años, vive orgullosa de ellos, por lo que constantemente comparte sus logros y los momentos que comparten como familia. A continuación, algunas imágenes en las que se aprecia cómo lucen hoy los trillizos:

¿Quién es el padre de los trillizos de Viena Ruiz?

Se llama Humberto Mora y es un empresario con el que la antioqueña mantiene una muy buena relación, pues además lo considera un muy buen padre, pese a que ellos se separaron cuando los trillizos eran menores.

Después de él, Viena se volvió a casar, con el papá de su cuarto hijo, pero también se separó. Posteriormente, se dedicó plenamente a ellos y a retomar su vida laboral, pues mientras estuvo con Mora dejó de trabajar.

A mediados del 2024, la presentadora contó que estaba saliendo con un hombre; sin embargo, en el pódcast ‘Sinceramente Cris’ dio a entender que le había cerrado las puertas al amor, porque cuando les presentó el novio a sus hijos se sintió “muy vieja para esa bobada”.

No obstante, recientemente, en ‘Día a Día’ confesó que tenía una relación a distancia con un hombre, que “ya es grande” y “madurito”, al que conoció en Cartagena, pero que es español, y que les cae muy bien a sus hijos.

"Mis hijos lo llaman el ‘Pamplon’, ellos a veces se ríen y dicen: ‘Ay, no lo creemos’. Ellos son muy relajados, en cuestiones de amor ellos sí me dicen que ojalá consiguiera y que yo me casara y me pudiera organizar", declaró en el programa de Caracol.