En vivo
También Caerás
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
Deuda de actor de 'Pasión de Gavilanes'

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Trillizos de Viena Ruiz se crecieron, ya son profesionales y así lucen ahora

Trillizos de Viena Ruiz se crecieron, ya son profesionales y así lucen ahora

La antioqueña siempre soñó con ser mamá y su deseo se cumplió en el año 2000, por partida triple, gracias a un tratamiento de fertilización, pues fue diagnosticada con endometriosis.

Publicidad

Publicidad

Publicidad