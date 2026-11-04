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Por qué Aida Victoria Merlano atraviesa una crisis. Qué pasó en su pleito legal con El Agropecuario

Entre lágrimas, la creadora de contenido reapareció en redes para hablar del desgastante pleito que enfrenta con su expareja, 'El Agropecuario', por la custodia de su hijo Emiliano. Aquí todos los detalles.

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Aida Victoria Merlano confesó que atraviesa una crisis por pleito legal con 'El Agropecuario'

Entre lágrimas, la creadora de contenido reapareció en redes para hablar del desgastante enfrentamiento legal que enfrenta con su expareja, 'El Agropecuario', por la custodia de su hijo Emiliano.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 4 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Aida Victoria disputa legal.png
Foto: @elreydelosagropecuarios @aidavictoriam Instagram