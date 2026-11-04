Aida Victoria Merlano confesó que atraviesa una crisis por pleito legal con 'El Agropecuario'

La reconocida barranquillera Aida Victoria Merlano volvió a aparecer en sus plataformas digitales en medio de un nuevo conflicto legal. Lejos de las publicaciones cotidianas características de su trabajo, la influenciadora se mostró vulnerable y visiblemente afectada:

Lea también: El tierno regalo de cumpleaños que recibió Aida Victoria Merlano de su hijo



Tras semanas de ausencia que alarmaron a sus fanáticos, Merlano confirmó que tuvo que detener sus actividades habituales y tomar un descanso obligatorio, debido a un quiebre emocional derivado directamente de la batalla judicial que sostiene con su expareja, Juan David Tejada, conocido popularmente en el mundo digital como 'El Agropecuario'.

Publicidad

Publicidad

El detonante principal de esta crisis gira en torno a la custodia de su pequeño hijo, Emiliano. La tensión escaló luego de que el empresario hiciera una denuncia pública asegurando que desconocía el paradero exacto del menor, tras un viaje acordado hacia Panamá que, según su versión, excedió los plazos legales establecidos.

Desde entonces, el caso ha trascendido las redes sociales para convertirse en un pulso jurídico ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Fiscalía General de la Nación, involucrando además demandas por la patria potestad y acusaciones cruzadas sobre la ubicación del menor en destinos internacionales como Bahamas o Brasil.



Qué dijo Aida Victoria Merlano sobre su disputa legal con 'El Agropecuario'

Publicidad

En sus historias de Instagram, la barranquillera admitió sin filtros que la presión pública y judicial la han llevado al límite de sus capacidades emocionales. Con la voz cortada y entre lágrimas, explicó que la situación ha afectado su trabajo y su vida, al punto de experimentar episodios de ansiedad severa que le impiden levantarse de la cama. Aunque reconoció que públicamente se le percibe como una mujer fuerte e independiente, confesó que esta disputa familiar tocó su fibra más sensible.

“A mí nada me importa, pero mi hijo es mi talón de Aquiles. Y cuando usan a mi hijo para intentar lastimarme, desafortunadamente, pues lo consiguen.

intentan convertir mi maternidad en un infierno”, dijo Merlano al referirse al desgaste emocional que le provoca este conflicto legal, agregando que busca proteger su rol materno frente a lo que califica como un proceso hostil.

Publicidad

Mira también: Quién es el prometido de Aida Victoria Merlano y cómo conoció a la influenciadora

Asimismo, Aida Victoria señaló que se ha aferrado a la fe y a la oración para encontrar un respiro en medio del caos, alternando días de alta productividad laboral con jornadas más tranquilas. Sin embargo, aseguró que ver la sonrisa de su hijo sigue siendo el motor principal que la impulsa a mantenerse en pie y a luchar diariamente por su estabilidad emocional y familiar.

Publicidad

Qué le respondió Aida Victoria Merlano al 'Agropecuario'

El conflicto entre la expareja ha escalado desde finales de octubre, momento en el que 'El Agropecuario' encendió las alarmas exigiendo la intervención de las autoridades de los gobiernos involucrados para dar con el paradero de Emiliano.

Publicidad

El empresario cuestionó fuertemente la competencia legal de los procesos puestos por el equipo jurídico de Merlano en los juzgados de Barranquilla y advirtió sobre la imposibilidad de mantener comunicación con el menor.

Publicidad

En respuesta a dichos señalamientos, la influenciadora optó inicialmente por un tono desafiante e irónico al compartir contenidos desde Brasil simulando que cambió su residencia. No obstante, la fachada de aparente tranquilidad se desmoronó al dar paso a un discurso mucho más íntimo y reflexivo sobre el esfuerzo diario que implica ejercer la maternidad bajo el escrutinio de los medios y la presión de los estrados judiciales.

Publicidad

Mientras los equipos legales de ambas partes continúan surtiendo las etapas en las instancias competentes, los seguidores de la empresaria se mantienen a la expectativa de una resolución que ponga fin a esta mediática y dolorosa disputa familiar.