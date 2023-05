Diego Guauque salió de cirugía y logró vencer el cáncer: "el sarcoma se marchó"

Diego Guauque decidió hacerse cargo de contar la historia de su cáncer, la cual empezó en enero de 2023, cuando sintió una molestia en su abdomen al regresar de un viaje familiar y decidió ir a urgencias, donde los doctores le diagnosticaron un sarcoma.

El 29 de mayo, Diego dio a conocer a sus seguidores que debía someterse de nuevo a un procedimiento quirúrgico, con el principal objetivo de que su equipo de médicos lograran extraer por completo el leiomiosarcoma.

Luego de 10 horas de operación, Guauque salió de la intervención y los doctores tenían muy buenas noticias para sus familiares y para aquellos que lo han acompañado en esta lucha. Por medio de un video en su cuenta personal de Instagram, el comunicador envió un mensaje.

El periodista de Séptimo Día informó que podía decir que finalmente logró vencer el cáncer: "Me fue bien gracias a Dios... Lograron sacar al sarcomita, lo que me pone más contento son los rostros de mi familia, si ellos están felices, Dieguito está feliz".

"Me duele la barriga horriblemente, no se los voy a negar, pero no estoy tan mal como en la primera cirugía... Derrotamos el sarcoma entre todos, así que no me cansaré de dar las gracias": expresó Guauque, mencionando a su gran equipo de doctores, quienes fueron los encargados de ayudarlo a salir adelante de dicha enfermedad.

Diego se mostró siempre muy positivo ante la difícil situación que estaba enfrentando, así que mencionó también que se siente muy agradecido con Dios y la Virgen por regalarle la maravillosa oportunidad de seguir vivo y poder decir que se encuentra libre del sarcoma.

"El sarcomita en un principio creyó que solamente se iba a enfrentar a mí, pero con el paso del tiempo se dio cuenta de que se estaba enfrentado a todos ustedes, a sus oraciones desde todos los rincones del país, a su fe, a su optimismo": concluyó el comunicador.

Los comentarios de sus seguidores y varios colegas no tardaron en llegar, donde mencionaron lo feliz que se sienten por la noticia: "Muy bien Diego, eres un guerrero y Dios te acompaña, vamos pa'lante", "Gracias a Dios, adiós al señor sarcoma y que no vuelva... te queremos Diego", "Fortaleza, sabiduría... un abrazo gigante para un gran guerrero".