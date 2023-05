Diego Guauque recibió esperanzadora noticia sobre su cáncer: "la resonancia salió muy favorable"

El reconocido periodista Diego Guauque se ha encargado de informar a través de sus redes sociales todo el proceso por el que ha tenido que atravesar para enfrentar su cáncer. Se trata de un leiomisarcoma en el abdomen, que lo ha llevado a recurrir varias veces a la clínica para practicarse exámenes y quimioterapias que le han producido pérdida tanto del cabello como de peso.

Recientemente, Guauque señaló a través de un video publicado en su cuenta de Instagram que la más reciente resonancia abdominal a la que fue sometido hace tan solo un par de días tuvo buenos resultados; sin embargo, señaló que deberá visitar nuevamente el quirófano a finales de mayo porque el sarcoma sigue pegado a su cuerpo.

"Estamos muy contentos porque la resonancia salió muy favorable, detectó que el sarcoma se ha reducido en un 28%, en otras palabras, que las quimioterapias han funcionado, eso es importante porque hay algunas que no funcionan. Los cirujanos me dijeron que a veces el sarcoma crece, no se queda ahí quieto, pero en mi caso fue bueno porque gracias a Dios y a la Virgen se redujo casi en un 30%", expresó en medio de la plataforma.

Adicionalmente, mencionó que no tiene metástasis, así lo revelaron los resultados del PET Scan, un procedimiento donde revisan al paciente desde la cabeza hasta los pies para identificar si hay una nueva lesión en el organismo.

"Me van a someter nuevamente a una cirugía a finales de este mes, es difícil, riesgosa porque el sarcoma sigue ahí pegado a algunos órganos y eso ha sido un gran problema, ese es el gran reto de esa cirugía, más adelante les contaré", dijo.

Antes de despedirse, se mostró esperanzado en encontrar una "luz al final del túnel" y agradeció a todas las personas que lo han apoyado desde que dio a conocer que estaba batallando en contra de esta enfermedad.

Varios internautas se tomaron el post para enviarle mensajes de aliento; de hecho, el mensaje que más destacó fue el de su colega de Séptimo Día Laura Hincapié: "La mejor noticia de todas 🥳💪 No sabes la alegría que me da mi querido Diego.🤗 Dios está premiando tu fe, tu valentía y tu persistencia.🙏🙌 Pronto pasará este momento tan duro y vendrán muchas bendiciones para ti y para toda la familia. 🤗 Los quiero mucho ❤️", escribió.

