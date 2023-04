Diego Guauque comentó qué sigue en su proceso médico contra el cáncer

Diego Guauque, reconocido periodista del programa Séptimo Día y querido por todos los colombianos, dio una entrevista en Día a Día en la que habló sobre su recuperación y qué sigue ahora para él.

Guauque abrió su corazón y confesó como Caracol Televisión le ha brindado todo su cariño en estos difíciles momentos: "es una bendición el apoyo de Caracol Televisión, porque solamente tengo la preocupación de concentrarme en mi recuperación y eso es una maravilla".

"Aquí tengo mis incapacidades, siempre he sentido el apoyo de Caracol… Tener mi platica y cositas, llega el mensaje de que ya pagaron y eso es una berraquera, no me tengo que preocupar por eso, es muy sano y ayuda a todo… Puede ocurrir, en otro tipo de contratos, que digan que nos vemos en seis meses y ya": expresó el comunicador social.

En el tema de su salud dio a conocer que luego de las cirugías que le realizaron para poder retirar gran parte del leiomiosarcoma que le encontraron en el mes de enero, ahora se encuentra en varios tratamientos de quimioterapia.

"La última vez que charlamos estaba en la clínica, porque me acababan de hacer una cirugía, tratando de encontrar ese sarcoma… El viernes pasado terminamos mi cuarta quimioterapia, me ordenaron solo cuatro, la idea es debilitarlo y atacarlo": dijo el periodista de Séptimo Día.

Diego Guauque también informó que el día 12 de mayo tiene una cita médica muy importante con sus doctores tratantes para saber qué debe continuar ahora en el proceso de su cáncer: "mi hija cumple años ese día, creo que se están alineando los astros y Dios. El objetivo es que salga de ese examen y que se haya reducido".

"Digamos que esta fue la primera etapa para ver qué tanta mella hacen esas quimios en el sarcoma, si los médicos y oncólogos ven que se redujo, seguramente me someterán a otra cirugía". El periodista resaltó que el objetivo de esta cirugía sería poder retirar por completo la parte de sarcoma que se encuentra en su cuerpo.

Aprovechó también para agradecerle a su familia que no lo ha dejado solo en ningún momento, su esposa, hija y demás de seres queridos que han sido sus ángeles en su vida: "oro bastante, pero son más los que oran por mí… Me regalan muchas Vírgenes y recibo mucho mensaje que me llena de fortaleza, ánimo".

Diego Guauque se ha caracterizado por mostrarse siempre muy positivo ante las adversidades, razón por la cual tomó la decisión de mostrar su camino combatiendo el cáncer y ser así una voz para aquellas personas que están pasando por la misma situación.

"Soy un contador de historias y estoy descubriendo que esta historia resultó como de las más taquilleras que he podido contar, porque la cuento en primera persona, porque siento que la gente se identifica", concluyó el periodista.