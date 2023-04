El humorista Jorge Muñoz contó su experiencia de vida al haber nacido con un solo riñón

El ventrílocuo Jorge Muñoz se dio a conocer en la televisión colombiana con su personaje Tato Muñoz, que es interpretado por un mono títere, con el cual ya lleva más de 28 años alegrando el corazón de todos sus seguidores.

Jorge relató en el programa de Día a Día , que en 2013 se enteró que tenía un solo riñón, luego de sufrir un síncope que lo llevó directo a urgencias, donde se realizó varias ecografías y se dieron cuenta de lo que sucedía.

"Al momento de estar en la clínica yo estaba en medio del examen de vías urinarias, el médico me empieza a realizar el chequeo y de un momento a otro me pide dar varias vueltas. Justo después me dice: "Señor, usted no tiene un riñón"", narró el comediante.

En ese instante sintió el temor de que podía morirse o que algo realmente malo pudiera sucederle al no tener un órgano vital en su cuerpo, sin embargo, los especialistas le explicaron que su vida seguiría común y corriente, solo que ahora debía cuidarse un poco más.

Su vida tuvo un antes y un después, pues inició un proceso para mantenerse saludable: "En el tema de la alimentación y ejercicio tuve que cambiar al 100%, pero tomé conciencia en que debo cuidar mi cuerpo porque tengo uno solo... En especial luego de que mi hermana pasó por una difícil situación por el mismo tema".

Muñoz relató que cuando su hermana nació, evidenciaron que su riñón no funcionaba correctamente, así que tuvieron que extirparlo unos años después, lo curioso para él es que es el mismo órgano que no tiene.

La internista y nefróloga Kateir Contreras estuvo también invitada en Día a Día, y habló sobre el tema y explicó qué tan común es que esto ocurra: "1 de cada 4000 mil bebés nacen con esta patología, así que el promedio de edad en que se diagnostica es alrededor de los 37 años".

"El término médico es Agenesia Renal, que es cuando antes de las 9 semanas que se está formando el feto. La capa de los bebés no se creó y no dio origen a los riñones... Pero uno puede vivir normalmente sin ningún síntoma", explicó la nefróloga.

Como una recomendación para las personas que tienen el mismo diagnóstico o alguna enfermedad renal, es necesario contar con buenos hábitos de vida saludable, iniciando con una dieta donde el agua sea lo primordial, tener cuidado con los alimentos altos en sodio y realizar ejercicio cardiovascular.