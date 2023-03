Juana Acosta recordó el asesinato de su padre cuando ella tenía 16 años y habló del perdón

Juana Acosta se encuentra en Colombia promocionando su más reciente obra de teatro titulada ‘El Perdón’, en la que abre su corazón y expone sus sentimientos más profundos a raíz de un suceso que la marcó profundamente y por el que se alejó de la danza, una de sus pasiones: asesinaron a su padre cuando ella tenía tan solo 16 años.

La reconocida actriz, que ha forjado su carrera artística en España desde hace 23 años, recordó en Día a Día junto a Catalina Gómez e Iván Lalinde ese difícil momento de su vida que le dejó un dolor difícil de curar, pero que le permitió realizar catarsis y trasformar el trauma en arte.

Acosta empezó recordando en el programa matutibo que una de sus más grandes pasiones en su infancia y juventud era el baile, tanto el ballet como la danza contemporánea, por lo que el 23 de mayo de 1993 en Cali estaba por salir a una de sus clases cuando recibió una llamada con un doloroso mensaje: acababan de asesinar a su padre, Álvaro Acosta.

Esta noticia hizo que ella, inconscientemente, abandonara esa disciplina que llenaba su alma y por eso dejó de bailar durante muchos años: “La violencia castró mi primera gran vocación, pero ahora entiendo que la interpretación y la actuación me salvaron la vida porque pude poner ese dolor en el arte”.

Juana Gómez, quien ha protagonizado varias películas en el continente europeo y ha sido nominada a los Premios Goya, aseguró que huyó del país y de la violencia que nos ha marcado históricamente, y además explicó que entendió el poder de perdonar a aquellas personas que nos hieren de alguna u otra forma.

“Perdonar no es olvidar, minimizar ni justificar el daño. Es abrir tu puerta al resto de tu vida y al ahora”, relató la talentosa actriz, quien mediante su obra ‘El Perdón’ logró transformar aquella experiencia y rendir homenaje a su padre Álvaro y a su memoria. Para esto trabajó durante un año en entrevistas con sus familiares para que su recuerdo no fuera subjetivo.

El 23 de mayo se cumplen 30 años del lamentable asesinato de su padre, por lo que ella narró que en su obra no quiere darle lecciones a nadie, por el contrario, quiere planear una reflexión.

“Entendí que el NO perdón es lícito en la medida que no se perpetúe la violencia”, agregó Acosta, quien recomendó a los televidentes hacerle frente al trauma y no evitarlo, solo de esa forma es posible sanar.

Finalmente, recordó en Día a Día que los colombianos podrán ver ‘El Perdón’ del 10 al 12 de marzo en Bogotá en el Teatro Colón y el 14 de marzo en Cali en el Teatro Jorge Isaacs.

