Jenny Ramírez confesó que extraña a Byordy luego de la declaración de amor en La Descarga

Sin lugar a dudas la eliminación de Jenny Ramírez de La Descarga, el templo de la música , tomó por sorpresa a muchos televidentes que consideraban que era una de las mejores voces de toda la competencia. Luego de abandonar el Campamento Musical, la exintegrante de la Selección de Gusi habló en Día a Día de su salida y de los proyectos que está a punto de emprender.

Los presentadores del programa matutino, le preguntaron específicamente por los amores que han surgido dentro de la producción, más específicamente del que pudo haber surgido entre ella y Byordy. Según informó, dentro del recinto nunca llegó a imaginarse tener una relación con ningún colega debido a que estaba muy concentrada en tener un buen desempeño en el escenario; sin embargo, no ocultó que ha sentido que lo extraña mucho.

Mira también: Jenny Ramírez y Gusi tienen una presentación llena de magia en la que bailan el vals

"Nunca cruzamos palabra continuamente, entonces para mí fue súper sorprendente. De ahí me di cuenta que era una persona increíble, chocamos mucho en el Campamento porque tenemos personalidades muy distintas, entonces yo soy muy calmada, yo era la que calmaba al grupo y todos eran muy guapachosos y se alteraban por nada y entonces el chocaba mucho conmigo (...) ahora que salí lo he extrañado", comentó Ramírez en medio de la transmisión.

No te pierdas: Jenny Ramírez tiene varias críticas por un exceso de recursos y falta de propuestas

Asimismo, aclaró que nunca llegaron a tener nada y que está a la espera de que él culmine su paso por la competencia para que se reencuentren afuera y puedan hablar con detenimiento de sus sentimientos, pues según Catalina Gómez, Carolina Soto e Iván Lalinde sería muy agradable ver si la historia de amor continúa.

Publicidad

¿El equipo azul fue el más bochinchero?

La joven también dijo que nunca tuvo mala relación con los participantes de la Selección Azul, ya que la protegieron mucho al ver que era la única mujer que estaba dentro del equipo.

Te puede interesar: Camilo Martínez, de La Descarga, habló de lo polémico que es Breiner: "no sigan su ejemplo"

"Yo tuve la oportunidad de conocer una faceta muy linda de ellos. Siendo la única mujer, me trataron como a una princesa, no puedo decir nada malo de ninguno de mis compañeros y yo siento que eso también lo debería ver Colombia, ningún tipo de irrespeto por parte de ellos ni por parte de nadie en el Campamento", expresó.