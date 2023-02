Camilo Martínez, de La Descarga, habló de lo polémico que es Breiner: "no sigan su ejemplo"

Los participantes de La Descarga, el templo de la música , se llevaron una gran sorpresa al descubrir que Camilo Martínez , más conocido como 'Los ojos del alma' en el reality, era el nuevo eliminado. En diálogo con Caracoltv.com, el exparticipante habló no solo de su cambio de nombre artístico a Jurat, sino que también reveló detalles de la relación que tuvo con algunos participantes de la producción.

El primer artista al que se refirió fue de Breiner: "un artista de verdad, muy polémico eso sí, la verdad es que Dios míos bendito, no sigan su ejemplo de la polémica , sino del talento de verdad". El integrante de la Selección de Gusi, ha destacado no solo por su relación con Keyla, sino también por sus discusiones con Oropesa, Dareska y también las críticas que le ha hecho a Tatiana La Baby Flow.

Mira también: Camilo Martínez habló de su salida de La Descarga y cuál será su siguiente paso en la música

Posteriormente siguió con Dareska: "una amiga de hace muchos años, de mi infancia. Espero que no la cambie la fama y que realmente siga siendo humilde", fue el mensaje que le envió a su colega. Justo cuando llegó a Franko, Martínez de aprovechó para agradecer el apoyo incondicional que le brindó durante la competencia, pues lo ayudó a renovar su imagen. Además, destacó que estaba siempre a acompañándolo en los momentos más tensionantes.

No te pierdas: Camilo Martínez abre su corazón en el escenario: "no escondan a las personas con discapacidades"

"De verdad que Franko para mí es una persona que le pone alma a las cosas. Siempre nos divertíamos mucho porque siempre me llevaba para todos lados", expresó. Adicionalmente, contó una historia bastante graciosa que le ocurrió durante su paso por el Campamento Musical.

Te puede interesar: Así fue la reacción de Camilo Martínez a la presentación de Ana María Laroc

Publicidad

El intérprete de 'La carretera de mis sueños' se refirió a Keyla como una persona bastante tierna y con sentimientos muy nobles: "cuando la conoces realmente tiene muchos valores, mucho sufrimiento, una coraza muy grande y lo que necesita ella es una descarga emocional".

El exparticipante de la Selección Azul también habló sobre la buena relación que sostuvo con Laura Azul, a quien definió como su rockera favorita, El Puma Del Vallenato y Jenny. Conoce aquí el video completo de la entrevista:

@caracoltv Camilo Martínez se atrevió a decir la verdad sobre sus excompañeros del Campamento Musical y contó las razones por las que ha tenido una buena relación con muchos de ellos.🙌 No te pierdas LaDescarga, esta noche a las 8:00 p.m.🤩 ♬ sonido original - caracoltv