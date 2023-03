A Viviana Santos le robaron 500 mil pesos tras ser contactada supuestamente para presentar un evento

Cada vez son más los casos de personas que denuncian ser víctimas de delitos informáticos; por eso, en Día a Día estuvo invitada la actriz Viviana Santos, quien contó que recientemente fue estafada, logrando perder así 500 mil pesos de su cuenta bancaria. El programa también contó con la participación del Mayor Adrián Vega, quien aclaró dudas sobre el proceso para hacer la respectiva denuncia.



¿Qué pasó con Viviana Santos?

Según informó, hace aproximadamente un año tomó un curso de presentación que fue impartido por un reconocido profesor. Luego de haber finalizado las clases, la joven fue contactada por el docente desde un número alterno para ser la figura de un evento que se llevaría a cabo en el Club el Nogal; sin embargo, poco después de hacerle la propuesta le solicitó dinero.

Mira también: Rafael Bohórquez fue víctima de un delito informático; a pesar de ser ateo, Dios lo salvó

"Después como a la hora me dice 'ay, Vivi, es que ahorita estoy en una finca, estoy lejos de Bogotá y la persona que me está arreglando lo del evento necesita 170 mil pesos'. Primero me dice, '¿tú de casualidad tienes Nequi?' y le respondí que no porque no tenía Nequi en ese momento y me dice 'ah, no, entonces fresca' y yo 'no, pero qué necesitas'. O sea, yo misma fue la que le dije", señaló en medio de la transmisión.

Fue así como ella misma se ofreció a retirar de su cuenta bancaria el dinero y a hacer el préstamo. La historia no termina allí, pues a las tres horas le solicitaron poco más de 200 mil pesos. Aunque luego de la transacción recibió múltiples mensajes donde estaba pendiente de su preparación, se percató de que todo había sido una mentira.

"Llego al Nogal y le escribo como ya llegué y salió solo un chulito y me di cuenta que el último mensaje en el que le había dicho que se calmara no le había llegado y ahí dije como está muy raro que no le esté llegando a WhatsApp porque con lo intenso que estaba en teoría debería estar acá esperándome, entonces lo llamo y me suena buzón de voz y a penas yo cruzo la puerta del Nogal yo digo 'Creo que me estafaron'", mencionó.

No te pierdas: A Alexander Rincón le desocuparon toda su cuenta de ahorros y el banco no le da respuesta

Publicidad

Al percatarse del hecho, tomó su celular e ingresó a la cuenta de Instagram del profesor, quien había denunciado en sus historias el hecho. En total, siete estudiantes fueron víctimas de estafa y, aunque a la actriz le robaron en total 500 mil pesos, una compañera perdió un millón de pesos.



La respuesta de la Policía

El Mayor Adrián Vega dio a conocer los medios por los cuales las víctimas de delitos informáticos pueden hacer su respectiva denuncia. De acuerdo a su información, la Dirección de Investigación Criminal tiene un servicio especializado que es el CAI Virtual (caivirtual.policia.gov.co), donde constantemente generan alertas gracias a la información entregada por los ciudadanos y a la que obtienen de las redes internacionales.

Finalmente, destacó la herramienta de Chat 24/7, donde las víctimas pueden hablar con personas especializadas que brindarán el acompañamiento pertinente durante el proceso de la denuncia.

Te puede interesar: Lanzan orden de captura contra Laura Bozzo por delito fiscal en México