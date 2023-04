La Gorda Fabiola confesó cuales serán sus próximos procedimientos estéticos

La Gorda Fabiola es una de las personas más queridas de la televisión colombiana, por esta razón sus seguidores siempre están muy pendientes sobre su estado de salud, debido a varias recaídas que ha tenido. En esta ocasión, la humorista estuvo en Día a Día para hablar sobre sus futuros procedimientos estéticos.

La integrante del elenco de Sábados Felices se va a someter a una cirugía plástica, de la mano de sus dos médicos de cabecera Jorge Leonardo Gagliano y Lina Maria Ussa, quienes se encargarán de realizarle un lifting facial, que consiste en quitar las arrugas presentes en el cuello y la cara.

Cabe destacar que este procedimiento también tiene por nombre cervicoplastia y que por seguridad se hace en dos partes la cirugía, iniciando desde su rostro hasta la parte de la papada que llega después a su cuello, que ayudará a que su cara se vea de una forma más levantada y sin ningún tipo de piel que cuelgue a su alrededor, aunque no cambiará sus facciones originales.

Su historia empezó cuando conoció a estos cirujanos en una campaña a la cual pertenece La Gorda Fabiola e hicieron clic de inmediato, debido a que estos médicos realizan la linda labor de regalar cirugías de reconstrucción de oreja a niños con bajos recursos, el cual es un problema que viene desde nacimiento. A raíz de esto iniciaron una gran amistad y a ser sus doctores de confianza.

La humorista contó que desde el principio Jorge Leonardo le preguntó sobre aquello que quisiese cambiar de su aspecto físico y si debería hacerlo: "yo caí en cuenta en una conversación con mi doctor que lo que yo veo en el espejo debe gustarme a mí, lo que tú te hagas debe ser para ti... Ya no pensar en que quiero tener un público cautivo, que me quiera, que ya no me va a decir ni gorda, ni nada de ese tipo de cosas".

Para Gagliano y Ussa su mayor prioridad es poder cuidar la salud de quienes confían en sus servicios: "escuchar al paciente y sus necesidades es súper importante, sin embargo, uno nunca puede garantizar si se puede o no operar a un paciente hasta que no se realice los exámenes y la consulta completa... con La Gorda Fabiola empezamos todo el proceso y su estado actual es excelente".

La Gorda Fabiola habló sobre los comentarios que ha recibido en redes sociales por su decisión de operarse a sus 60 años, sin embargo, afirmó que es algo que no hace por complacer a terceros, sino para lograr sentirse bien con ella misma y tener su autoestima alto.

"Yo no es que quiera hacer esto por mi esposo Polilla que lo amo con el alma, esto es algo que haré porque es mínimamente invasivo, que solo será poder quitar algo de grasa que me sobra": concluyó la humorista.