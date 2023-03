Edén Muñoz confesó cuáles son sus expectativas con la música regional mexicana

Edén Muñoz es un cantante, compositor y productor mexicano que pertenecía al grupo musical Calibre 50 , pero que por cuestiones de salud física y emocional decidió retirarse del grupo en el cual llevaba 17 años, para un tiempo después empezar su carrera de solista con la canción 'Chale'.

En Día a Día comentó que la primera vez que vino a Colombia fue con su exbanda y le pareció un poco lejos, pero después de tantas veces visitando el país se siente como en su casa por el gran cariño que le han brindado sus fans.

"Colombia me genera un sentimiento muy distinto, te das cuenta que Bogotá es como la Ciudad de México, Medellín como mi pueblo y siento que puedo colonizar también con mi música… Es como estar en casa, ya sé en qué lugares puedo ir a comer, dónde escuchar el género vallenato y dónde comer tacos", expresó el mexicano.

Edén Muñoz confesó que en este momento de su vida se encuentra muy pleno con las decisiones que ha tomado: "estoy muy feliz con mi nuevo proyecto musical y creo que eso se nota, con mucho respeto con Calibre 50 ganamos todos los premios y en punto ya pensé que era el momento de cerrar ese ciclo, ya después de 30 años quería tener mi carrera creativa".

Un regalo del cual se siente muy orgulloso es la canción que le compuso a su madre llamada 'Siempre te voy a querer', dado que ya sentía que le había regalado de todo, pero no algo que tuviera tanto sentimiento como lo es el dicho tema.

El foco de las polémicas es algo que no ha afectado mucho su carrera o vida personal, pero sí tiene muy presente un rumor que se dio en los medios internacionales cuando supuestamente afirmaron que él estaba con otra persona que no era su esposa Paloma: " me llamó mi manager para avisarme que están diciendo en un programa de Estados Unidos que me vieron en un centro comercial con alguien que no es mi pareja y con otra familia".

"Le escribo yo a mi mujer y le mando la noticia con la pregunta de '¿eres tú o no?', ya que la persona que aparecía en la foto eran ella y mis hijos, fue el único chisme que recuerdo", relató el intérprete de 'Si te pudiera mentir'.

Edén Muñoz se está preparando para sus próximos dos conciertos en Colombia, el primero es en Bucaramanga el 10 de marzo en el estadio Alfonso López con una gran lista de cantantes de música ranchera y banda, y el próximo el sábado 11 en la ciudad de Bogotá en el Estadio El Campín.