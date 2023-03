Vivian Polanía habló de la polémica que se generó por la audiencia en la que se vio en ropa interior

Vivian Polanía se dio a conocer públicamente luego del escándalo mediático en el que estuvo envuelta cuando en medio de una audiencia virtual se le activó la cámara, se le notó acostada en su cama fumando y semidesnuda en ropa interior.

El video se volvió viral en las diferentes redes sociales, por el cual la jueza recibió críticas por tratarse de una funcionaria pública que estaba trabajando en dicho momento. Fue por ello que en Día a Día confesó qué pasó realmente en ese instante y cómo lo sobrellevó.

Vivian Polanía expresó que en el medio que trabaja todo se debe a sus propios medios, ya que en ningún momento les brindan un computador, una cámara o un espacio para poder ejercer su labor de una forma cómoda mientras están en sus hogares: "yo soy jueza hace aproximadamente hace siete años, yo desde los 18 años he estado en la rama judicial y para ser juez se debe presentar un examen bastante complejo, donde demostré que estaba apta para mi profesión".

“Nadie sabe lo complicado que es sentarse a debatir sobre la libertad de una persona… En el momento que pasó lo de la audiencia yo no me encontraba en ningún momento de relax, yo estaba trabajando con dos computadores en mi sala y mi celular para poder responder”, comentó Polanía.

Cuando ocurrió el suceso se encontraba en Catatumbo, según lo relatado estaba viviendo una semana muy pesada, ya que se encontraba sin voz y se empezó a sentir mal de salud por la cantidad de trabajo que tenía en ese momento: "yo tengo mi consciencia tranquila, estoy diagnosticada con ansiedad y depresión desde marzo de 2022, el estrés me causó que perdiera movilidad en mis piernas".

"Tenía fiebre y por eso me encontraba con un buzo, no semidesnuda, aunque realmente fue una audiencia muy corta, me encontraba agotada físicamente, por eso tuve que arrastrarme hasta la cama para poder descansar un poco", dijo la jueza.

Vivian Polanía comentó que hace mucho tiempo ya era famosa en sus redes sociales debido a que ella practica crossfit y por eso decidió que el tema de los comentarios o críticas no sería algo que afectará su vida: “yo siempre voy a defender mi libre expresión de personalidad. Por el tema de trabajar para el estado la gente me reconoció y me empezaron a llamar la ‘La jueza sexy’".

"Tengo toda la experiencia en mi trabajo, yo no tengo el tiempo para contestar o leer todos esos mensajes agresivos, el ejercicio y la moda se convirtieron en mí orgullo por la gran dedicación que conlleva", concluyó Vivian Polanía sobre el tema de como manejó todos los comentarios que recibió en el momento que pasó toda la polémica.