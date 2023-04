Nana París, hija de Natalia París, habló sobre su futuro en la industrial musical y la actuación

En Día a Día siempre se tienen invitados muy interesantes que presentan historias y hacen anuncios para sus seguidores, es por esto que Nana París estuvo en el programa matutino para dar a conocer sus nuevos proyectos en la música y la actuación, ya que se encuentra estudiando en la Escuela de Caracol Televisión para formarse como profesional.

La joven de 22 años está inscrita en un curso de la Escuela Caracol Televisión, que dura 1 año y tres meses, dónde está aprendiendo de la mano de excelentes profesores: "Siento que la actuación me está ayudando a descubrir mi verdadero personaje para lograr ser cantante", dijo.

"Yo estudio esa carrera porque me encanta, es una pasión en este momento para mí y lo que más me gusta es que te permite conocerte y de esa forma poder priorizar muchas cosas de mí interior, así podré iniciar luego con la música": puntualizó París.

Luego de la petición de los presentadores Catalina Gómez, Iván Lalinde, Carolina Soto y Carolina Cruz, la modelo hizo su debut en Día a Día cantando su sencillo llamado 'Pedestal', que habla sobre un amor tóxico. Aunque por el momento no la lanzará al mercado, en un futuro más cercano sí piensa cumplir sus metas en la industria musical.

Nana confesó cómo ha manejado la fama de su madre, Natalia París, y si la ha afectado en algún momento de su vida: "Para mí ella es como una figura materna igual a las demás... La verdad ya estoy acostumbrada a su reconocimiento. Son cosas que también me ayudan para quererme impulsar a ser mejor persona" .

Mariana ya se había referido anteriormente en su cuenta personal de Instagram, donde cuenta con más de 240.000 seguidores, cómo muchas personas se hacían pasar por sus amigos solo para obtener beneficios de ella: "Lo malo es que la gente es muy interesada, cuando saben quién eres se acercan a ti por puro interés y no por conocer quién eres realmente".

"También juzgan mucho y creen que soy una niña caprichosa o que me creo mucho, pero después se dan cuenta de que no es así... Para mí todos somos iguales, ante todo debe primar la humildad, entonces siento que cuando no conocen la fama y la obtienen se les olvida que todos estamos en el mismo nivel": escribió Nana.