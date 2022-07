Así respondió Natalia París a un seguidor que le preguntó cuánto cobraba por salir con ella

La famosa Dj y modelo, Natalia París , se vio involucrada en una pequeña polémica cuando le respondió a través de sus redes sociales a un seguidor que le preguntó cuánto cobraría por salir con él. La mujer de 48 años enfatizó con una dura respuesta, y aconsejó al hombre de lo que debería hacer con eso.

Gracias a la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, en donde la también empresaria cuenta con más de un millón de seguidores, Natalia respondió con una serie de historias que permite la aplicación, dejando en claro cuál es su situación actual con ese tipo de "trabajo".

Publicidad

"¿Todavía cobras por salir contigo?", fue la pregunta del usuario, el cual no se conoce su identidad, a lo que Natalia París duramente le respondió: "Yo nunca he cobrado por salir conmigo, jamás. Gracias a Dios descubrí que alimentando mis talentos, estudiando, preparándome, cuidando mi cuerpo, mejorándome todos los días como persona, puedo cobrar lo que sea como artista y no tengo que hacer eso".

Te puede interesar: Lucía Gaviria, madre de Natalia París, sufría cada vez que le decían "bruta" a su hija

Además, la DJ aprovechó la oportunidad para aconsejar a dicho usuario por hacer esas insinuaciones: "Ese pensamiento que tú tienes es un pensamiento de escasez y mientras no te quites esos pensamientos de que para que una mujer consiga cosas tiene que ir a acostarse con un señor, nunca vas a ser rico ni millonario, porque tienes un pensamiento de que así se consiguen las cosas", comentó París.

Publicidad

Asimismo, París recibió apoyo por parte de sus seguidores al ser crítica y directa con su mensaje:"no subestimen a las personas…", "Y si así fuera, ¿qué? Que cobre por salir con alguien o no, ¿a quién le afecta?","¿le quedaría claro al que le envió el mensaje?, ; son algunos de los comentarios de los internautas sobre la forma de responder de la artista.