Diego Guauque se sometió a otra cirugía y pidió a sus seguidores que oren por él

Diego Guauque se ha hecho cargo de contar la historia de su cáncer, la cual empezó a inicios de este año, cuando sintió una molestia al regresar de un viaje familiar y decidió ir a urgencias, donde los doctores le diagnosticaron un sarcoma abdominal.

En medio de su recuperación, el lunes 29 de mayo debió volver a someterse a un procedimiento quirúrgico para terminar de extraer lo que queda del leiomiosarcoma, por lo que por medio de una publicación en su Instagram dio a conocer la noticia.

A través de un video, Diego Guauque se mostró en la clínica minutos antes de entrar a su cirugía y explicó de qué se trataría: "el reto es sacarme ese sarcoma... Ojalá que no esté pegado a los órganos, porque sabemos que eso es difícil y sería una operación larga".

"Seguramente, la próxima vez que me vean tendré un semblante diferente, ya que de aquí saldré a la UCI... El postoperatorio será largo, pero estamos confiando mucho en Dios y tenemos muy buenas expectativas": expresó el periodista, quien estaba en compañía de su esposa Alejandra Rodríguez.

Guauque mencionó que se encuentra muy confiado en que todo saldrá bien, dado que cuenta con un gran equipo de médicos y con todo el apoyo de sus familiares, quienes han estado desde el primer día con él.

Los seguidores y colegas del periodista no tardaron en comentar la publicación, deseándole lo mejor en esta nueva prueba que enfrentó: "Como tú lo dices, todo va a salir muy bien", "Con toda , respira y confía, todo será para tu más alto bien", "Ánimo todo saldrá bien si es la voluntad de nuestro buen padre".

Diego Guauque habló en entrevista con el programa Día a Día , sobre cómo Caracol Televisión ha sido un apoyo para él: "es una bendición el apoyo del canal, porque solamente tengo la preocupación de concentrarme en mi recuperación y eso es una maravilla".

"Aquí tengo mis incapacidades, siempre he sentido el apoyo de Caracol… Tener mi platica y cositas, llega el mensaje de que ya pagaron y eso es una berraquera, no me tengo que preocupar por eso, es muy sano y ayuda a todo… Puede ocurrir, en otro tipo de contratos, que digan que nos vemos en seis meses y ya": expresó el periodista de Séptimo Día.