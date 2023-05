Alejandro Sanz publicó crudo mensaje sobre su salud mental “no estoy bien”

Para nadie es un secreto que Alejandro Sanz es uno de los artistas españoles más queridos en Latinoamérica y el mundo. Su larga trayectoria ha hecho que su carrera sea el referente para muchos cantantes que hasta ahora inician su camino.

Hace unos meses, el español pasó por Colombia en medio de su gira ‘Sanz En Vivo’, en una presentación maravillosa que encantó al público y a quienes siempre han sido sus seguidores. Esta continuó por otros países y aún faltan algunas fechas.

Sin embargo, ahora el cantante ha preocupado a muchos, pues compartió un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que habló sobre su salud mental y aclaró que en este momento de su vida no está bien.

El mensaje inicia con la frase “no estoy bien”, y continúa con el cantante diciendo que no sabe si sus declaraciones sirven de algo, pero quiere expresar lo que siente . Afirma también que ahora está triste y también cansado.

Sanz explica que ahora mismo está trabajando “para que se le pase” y que a pesar de todo llegará a los escenarios, pues sabe que algo dentro de él le dirá qué es lo que debe hacer. Lo que ha dejado un llamado a la calma para quienes asistirán a sus presentaciones.

Sin embargo, hizo énfasis en que a veces no quiere ni estar, “sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”: finalizó el trino.

La situación se ha convertido en noticia y Sanz ha recibido cientos de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores y de quienes lo quieren. Actualmente, su Tweet tiene más de 23 mil ‘retweets’ y cuenta con un poco más de 235 mil ‘me gusta’.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023

Hay quienes le dan opciones y consejos para sentirse mejor, otros que le recomiendan ir a terapia o hablar con un experto, así como también hay personas que simplemente le agradecen por darle visibilidad a un detalle como la salud mental.

Previamente, el cantante ya había revelado que estaba teniendo algunos problemas, pues ha sufrido de ansiedad y depresión. Este es un tema que también trató profesionalmente y hasta el momento parecía que se estaba recuperando.

