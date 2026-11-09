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Linda Sereno: la fuerza de una madre que transformó su futuro para creer en ella misma - CaracolTV

Superar las barreras del cuidado infantil y la falta de tiempo impulsó a Linda Sereno a capacitarse en tecnología e innovación, demostrando que la determinación materna no tiene límites.

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Linda Sereno: la fuerza de una madre que transformó su futuro para creer en ella misma

Superar las barreras del cuidado infantil y la falta de tiempo impulsó a Linda Sereno a capacitarse en tecnología e innovación, demostrando que la determinación materna no tiene límites.

Por: Sarita Castro Cárdenas
Actualizado: 9 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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