Linda Sereno: la fuerza de una madre que transformó su futuro para creer en ella misma

Crecer, formarse profesionalmente y salir adelante es un camino lleno de retos, pero cuando a esa ecuación se le suma la responsabilidad de criar a un hijo por cuenta propia, el trayecto exige un esfuerzo extraordinario. Esta es la realidad de miles de mujeres en Colombia, entre ellas Linda Sereno, una madre cabeza de hogar de 29 años cuyas jornadas diarias empiezan antes del amanecer para equilibrar sus metas laborales y la crianza de su hijo Ian Sebastián, de 7 años.

Su rutina exige una disciplina rigurosa para cumplir con cada compromiso diario. "Me levanto a las cuatro y media de la mañana; a las diez de la noche estoy llegando a mi casa, me impulsa ese deseo de querer lograr las cosas", comenta Linda al recordar el ritmo constante con el que organiza sus días con el apoyo indispensable de su madre.



Sin embargo, para muchas mujeres en su situación, el principal obstáculo para seguir estudiando no es la falta de ideales, sino la de una red que garantice el cuidado seguro de sus hijos. Frente a este reto, el programa Cuatro Razones para Creer en Ti, de Compensar, se convirtió en un aliado clave que a partir de sus 4 ejes: Educación, acompañamiento, conexión familiar y autocuidado, busca aportar al bienestar de madres e hijos.

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En ese camino, estudió en las mañanas y, gracias a los espacios de acompañamiento infantil donde los niños participan en actividades pedagógicas mientras sus madres se capacitan, pudo dejar a su hijo en un entorno seguro mientras asistía a clases en un salón diferente. Este apoyo le brindó la tranquilidad necesaria para concentrarse en su proceso de formación en la universidad de Compensar y aprovechar al máximo el diplomado sobre gestión inteligente, finanzas, mercadeo e inteligencia artificial para el trabajo.

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Aunque al principio no contaba con conocimientos en herramientas básicas como Excel, la metodología práctica de la iniciativa le permitió superar esa barrera inicial. "Aprendí cómo implementar la IA en el área de trabajo, cómo manejar el tema de las finanzas y el mercadeo", destaca sobre el aprendizaje adquirido en las aulas de U Compensar.





El impacto de esta formación no se quedó en las aulas, sino que se tradujo de inmediato en valor agregado para su entorno laboral. Al identificar la ausencia de un control sistematizado en el área de gestión humana de su empleo, Linda diseñó y desarrolló una solución tecnológica utilizando Power Apps. "Gracias a la IA y a estos conocimientos se implementó un aplicativo de recursos humanos, hicimos la aplicación y el día de hoy ya nos la aprobaron", señala sobre la propuesta que hoy optimiza el manejo documental de la compañía.

Más allá del crecimiento técnico y del éxito profesional, el logro más significativo para Linda ha sido la transformación interna que vivió a lo largo del proceso. "El diplomado me inspiró a creer en mí como persona, como mujer y como mamá. Ya puedo creer en mí", afirma al reflexionar sobre la confianza que recuperó en sí misma.

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Hoy, con la mirada puesta en nuevos proyectos y la satisfacción del deber cumplido, su historia demuestra que cuando se derriban los obstáculos de acceso a la educación, el liderazgo de las madres cabeza de hogar no tiene límites. "A la Linda del pasado le diría que gracias, porque sin eso no podría estar donde estoy hoy. Todo lo que me he propuesto, lo he logrado", concluye sonriente, dejando un mensaje de superación que inspira a otras mujeres a perseverar e ir tras la búsqueda de sus sueños.