Superar los límites: la inspiradora historia de Nicole Mateus

La vida de Nicole Mateus es un testimonio vivo de perseverancia familiar que demuestra cómo el amor puede derribar cualquier muro construido por los prejuicios sociales. A sus 30 años, esta bogotana comparte con franqueza los difíciles inicios de su etapa escolar, cuando los pronósticos médicos y académicos eran desalentadores.

“A mi mamá y a mi papá les decían que yo no iba a poder aprender ni a leer ni a escribir. Que no iba ni siquiera a tener ni a graduarme”, recuerda aquellos años de incertidumbre. Sin embargo, gracias a su disciplina y al respaldo incondicional en casa, logró cambiar su destino.



Detrás de cada logro hay una red de cuidado constante que nunca la abandonó. “Fue gracias a mi papá y a mi mamá que se logró. Y el tener el apoyo 24-7 de mis padres”, expresa Nicole al reconocer la dedicación de sus padres. Ese acompañamiento incluyó múltiples disciplinas orientadas a potenciar su desarrollo, como terapias de aprendizaje, lenguaje y psicología.

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En la actualidad, el centro de su universo y su mayor fuente de motivación es su pequeño hijo Joshua. “Me siento bien, soy una mamá muy orgullosa de mi hijo”, manifiesta con una sonrisa tierna al hablar del niño, quien tiene cuatro años, cursa el jardín infantil y se alista para dar el salto al colegio el próximo año.

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No obstante, enfrentarse al entorno laboral no estuvo exento de temores y desconfianza inicial debido al miedo al rechazo: “no me gusta a veces contarle a la gente de mi discapacidad. De pronto me discriminen o algo así”, confiesa con la vulnerabilidad propia de quien ha tenido que protegerse de entornos hostiles.





Afortunadamente, los escenarios de inclusión laboral están transformando estas realidades en el país. Gracias al trabajo colaborativo impulsado desde el 2024 entre las tiendas OXXO y la Agencia de Empleo y Fomento Empresarial de Compensar —entidad que desde hace varios años brinda acompañamiento gratuito en inclusión laboral a las empresas y a las personas por medio de las rutas de inclusión dirigidas a diferentes comunidades—.

El proceso de vinculación de Nicole comenzó de la forma más cotidiana “Mi mamá tiene en el WhatsApp el grupo de Compensar de Empleo. Y fuimos a una feria de empleo”, relata sobre ese día decisivo.

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Tras revisar su hoja de vida y superar la entrevista inicial con el equipo de Compensar, vinieron las pruebas de rutina, un proceso de capacitación y prácticas. “Tuve dos semanas en las prácticas en el Virrey. Abajo de la oficina hay un OXXO y me explicaban el tema de las máquinas, el cuarto frío, donde se guardan las gaseosas y todo eso”, recuerda sobre su preparación antes de asumir su rol definitivo.

Hoy en día, Nicole se desempeña como colaboradora activa en una de las sucursales de OXXO. Con total dedicación, cumple funciones esenciales: “Surto los paquetes, galletas. También surto neveras, y atiendo a los clientes”. Sus compañeros de talento humano destacan ampliamente su amabilidad, empatía y el alto sentido de la responsabilidad con el que ejecuta cada tarea.

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Para ella, este empleo representa mucho más que un sustento económico; significa dignidad y autodeterminación. “Para mí trabajar en OXXO es ser como autónoma de mis cuentas, de mis responsabilidades”, reflexiona convencida de su valor. Y añade: “Me parece muy buena la oportunidad para gente como yo, para que las demás personas se sientan útiles”.

Al mirar atrás y contemplar el camino recorrido, el sentimiento de gratitud es profundo. “Yo me siento muy agradecida con Compensar, porque me ayudó a conseguir un trabajo, porque yo ya llevaba mucho tiempo sin trabajar”, expresa conmovida por el impacto que generó en su estabilidad y en la de su familia.

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Nicole deja un mensaje claro para quienes atraviesan momentos difíciles, invitándolos a seguir adelante y mencionando que las herramientas de manejo emocional son muy útiles. Con la convicción inquebrantable de quien ha vencido los pronósticos más duros, concluye con una frase que resume su travesía: “Si se lo proponen, lo logran”.