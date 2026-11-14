La Red Resumen: Leonardo Betancur da detalles sobre la salud de Adriana, Jhon Álex y El Señorazo

Leonardo Betancur contó a ‘La Red’ el momento en el que le diagnosticaron insuficiencia renal a su hermana. Además, confesó que justo después de enterarse de la enfermedad tuvo que tomar muchos medicamentos para controlarla, pero con el paso del tiempo, el mismo cuerpo de la modelo rechazó su riñón.

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Según dijo, la actitud de los médicos no fue apropiada y él entendió, de alguna manera, que le estaban diciendo que no molestara tanto y los dejara hacer su trabajo.

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Por otro lado, “El señorazo” hizo su primer Medplus llamado: “la fonda del señorazo”, donde todo estaba ambientado en las típicas casas de los pueblos paisas. Además, recibió varias sorpresas a lo largo de la noche.

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Y Jhon Álex Castaño se convirtió en abuelo por primera vez; nació su nieta Violet y ‘La Red’ le llevó un regalo, el cual el cantante catalogó como un presente para la futura “reina del chupe”.



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