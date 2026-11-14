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La Red Resumen: Leonardo Betancur da detalles sobre la salud de Adriana, Jhon Álex y El Señorazo

Leonardo Betancur recordó el diagnóstico de insuficiencia renal de su hermana, mientras ‘El Señorazo’ celebró su primer MedPlus y Jhon Álex Castaño recibió a su primera nieta.

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La Red Resumen: Leonardo Betancur da detalles sobre la salud de Adriana, Jhon Álex y El Señorazo

Leonardo Betancur recordó el diagnóstico de insuficiencia renal de su hermana, mientras ‘El Señorazo’ celebró su primer MedPlus y Jhon Álex Castaño recibió a su primera nieta.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 14 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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