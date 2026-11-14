Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Red
Capítulo 80 Yo Me Llamo
Ganadores Latin Grammy 2026
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

“El rey del chupe” estrena un nuevo título para su vida y recordó cómo fue la noticia

Jhon Álex Castaño se convirtió en abuelo por primera vez; nació su nieta Violet y ‘La Red’ le llevó un regalo, el cual el cantante catalogó como un presente para la futura “reina del chupe”.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

“El rey del chupe” estrena un nuevo título para su vida y recordó cómo fue la noticia

Jhon Álex Castaño se convirtió en abuelo por primera vez; nació su nieta Violet y ‘La Red’ le llevó un regalo, el cual el cantante catalogó como un presente para la futura “reina del chupe”.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 14 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
Comparta en:
Nombre en una linea (10).png