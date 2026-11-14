“El rey del chupe” estrena un nuevo título para su vida y recordó cómo fue la noticia

“Mi muñequita chiquita ya siendo madre, para mí, ha sido algo muy emocionante… no sé si estoy muy viejito o mis hijos madrugaron mucho”.

El cantante reveló que apenas se enteró de que su nieta había nacido, compró el siguiente vuelo que había y viajó para conocerla. Además, dijo que no le cambiará los pañales, porque con su hija ya lo hizo muchas veces.



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Cuántos años tiene Jhon Álex Castaño

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Jhon Alex Castaño, conocido como ‘El Rey del Chupe’, es un cantante de música popular que nació el 13 de abril de 1981 en Balboa, Risaralda. Actualmente tiene 45 años y es reconocido por canciones como ‘De bar en bar’, ‘Déjala que se vaya’ y ‘Que me traigan licor’. Desde sus inicios, ha trabajado para consolidar su carrera artística y convertirse en uno de los referentes de este género musical en Colombia.



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