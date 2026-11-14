Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Red
Capítulo 80 Yo Me Llamo
Ganadores Latin Grammy 2026
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Luis Alfonso celebró por lo alto su cumpleaños número 33 y tuvo sorpresas durante su ‘show’

“El señorazo” hizo su primer Medplus llamado: “la fonda del señorazo”, donde todo estaba ambientado en las típicas casas de los pueblos paisas. Además, recibió varias sorpresas a lo largo de la noche.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Luis Alfonso celebró por lo alto su cumpleaños número 33 y tuvo sorpresas durante su ‘show’

“El señorazo” hizo su primer Medplus llamado: “la fonda del señorazo”, donde todo estaba ambientado en las típicas casas de los pueblos paisas. Además, recibió varias sorpresas a lo largo de la noche.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 14 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
Comparta en:
Nombre en una linea (9).png