Luis Alfonso celebró por lo alto su cumpleaños número 33 y tuvo sorpresas durante su ‘show’

El cantante colombiano Luis Alfonso, conocido como ‘El Señorazo’, protagonizó una noche llena de música, sorpresas y emociones en Bogotá con su espectáculo ‘La Fonda del Señorazo’, realizado el pasado 7 de noviembre en el Coliseo MedPlus. El artista reunió a más de 18.000 personas en un concierto que contó con invitados especiales y una puesta en escena de 360 grados.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la aparición del ciclista Rigoberto Urán, quien sorprendió a los asistentes al ingresar al escenario montado en su bicicleta. La participación de ‘Rigo’ se convirtió en uno de los instantes más comentados de la noche.



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Qué otras sorpresas e invitados estuvieron junto a “El Señorazo”

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Miguel Bueno, hermano de Pipe Bueno, Galy Galiano, Nanpa Básico, Nelson Velásquez, Jenny López y Jhonny Rivera y Jhon Álex Castaño.



Homenaje de Luis Alfonso a Yeison Jiménez en “La Fonda del Señorazo”

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Uno de los momentos más emotivos de ‘La Fonda del Señorazo’ fue el homenaje que Luis Alfonso le rindió a su amigo Yeison Jiménez, fallecido en enero de 2026. Durante su presentación en el Coliseo MedPlus de Bogotá, el cantante preparó un espectáculo especial con caballos para recordar el legado musical de ‘El Aventurero’.

En medio de este tributo interpretó canciones como ‘Si no te hubieras ido’ y ‘El Aventurero’, y posteriormente subió a uno de los equinos para cantar ‘Destino Final’, la colaboración que grabó junto a Yeison. El público acompañó este sentido homenaje, que se convirtió en uno de los instantes más nostálgicos de la noche.

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