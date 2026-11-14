Qué fue de la vida de la exseñorita Colombia 1986, Patricia López

La exrepresentante de Antioquia reveló que llegó al Hilton de Cartagena, durante su reinado, con tan solo 17 años y que, en pleno concurso, cumplió la mayoría de edad y recibió un pastel de cumpleaños de parte de los directivos.

Además, entre risas, dijo que el pastel tenía una corona en pastillaje y desde ahí empezó a correr el rumor de que eso era buen agüero y aseguraría el título de ‘Señorita Colombia’.



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Dónde nació Patricia López Ruiz

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Patricia López Ruiz es una periodista, presentadora y exreina de belleza colombiana que alcanzó reconocimiento nacional tras ser coronada Señorita Colombia en 1986, representando a Antioquia. Nacida en Buga, Valle del Cauca, también representó al país en Miss Universo 1987, donde obtuvo el reconocimiento de Miss Fotogénica. A lo largo de su carrera se ha consolidado en el mundo de la comunicación, con una trayectoria de más de 30 años en radio y televisión.



Representó a Antioquia porque estaba radicada en Medellín y tenía vínculos con esa región. De hecho, estudió Administración de Empresas y Finanzas en la Universidad EAFIT y fue elegida Señorita Antioquia en agosto de 1986, antes de participar en el Concurso Nacional de Belleza.

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