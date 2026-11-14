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Qué fue de la vida de la exseñorita Colombia 1986, Patricia López

La exreina de belleza abrió su corazón a ‘La Red’ y recordó su paso por el reinado nacional. Dijo cuántos años tenía y cuáles fueron los momentos más importantes durante ese año.

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Qué fue de la vida de la exseñorita Colombia 1986, Patricia López

La exreina de belleza abrió su corazón a ‘La Red’ y recordó su paso por el reinado nacional. Dijo cuántos años tenía y cuáles fueron los momentos más importantes durante ese año.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 14 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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