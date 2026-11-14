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“El caballero del vallenato” estrena nuevo álbum con un significado muy especial

Peter Manjarrés, oriundo de Valledupar, abrió su corazón a ‘La Red’ y contó cuáles han sido las luchas y dificultades que ha tenido a lo largo de su trayectoria y reveló de qué trata su nuevo álbum.

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“El caballero del vallenato” estrena nuevo álbum con un significado muy especial

Peter Manjarrés, oriundo de Valledupar, abrió su corazón a ‘La Red’ y contó cuáles han sido las luchas y dificultades que ha tenido a lo largo de su trayectoria y reveló de qué trata su nuevo álbum.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 14 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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