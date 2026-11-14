“El caballero del vallenato” estrena nuevo álbum con un significado muy especial

Empezó diciendo que sus adversidades vienen desde el inicio de su carrera: cuando llegó a vivir en Bogotá, cuando decidió ser cantante, cuando se dio a conocer. “Todo fue una lucha, un proceso… y después cuando tú llegas al éxito, sostenerse es lo más duro. Soy muy crítico conmigo mismo”, dijo Peter.

Por otro lado, dijo que su nuevo álbum, de 14 canciones, está dedicado a su hijo, quien cumplió dos años el 30 de octubre, el mismo día que se estrenó el trabajo del artista. Hace poco, Pedro fue bautizado y su padrino fue, nada más y nada menos que, Silvestre Dangond.



Cuántos años tiene Peter Manjarrés

Publicidad

Peter Manjarrés es un cantante colombiano de vallenato, nacido el 26 de julio de 1974 en Valledupar, Cesar. Conocido como ‘El Caballero del Vallenato’, cuenta con una trayectoria de varias décadas en la música, en la que se ha destacado por su estilo romántico, su carisma y su aporte al género.

Publicidad

A lo largo de su carrera ha recibido importantes reconocimientos, entre ellos dos premios Grammy Latinos en la categoría de mejor álbum de cumbia/vallenato. Entre sus canciones más populares se encuentran ‘Tragao de ti’, ‘El amor de mi sabana’ y ‘La que no me conoce’.



No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.

