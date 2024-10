Peter Manjarrés se destapó sobre su rivalidad con Silvestre Dangond: "Es polémico"

Peter Manjarrés es uno de los cantantes más exitosos y respetados del vallenato en Colombia y tiene un gran reconocimiento a nivel internacional. Ha dejado en alto este género e incluso ha ganado dos premios Latin Grammy que confirman su talento y destacada trayectoria.

Este músico, también conocido como 'El Caballero del Vallenato', hace parte de la élite de la música, no obstante, no es un secreto que en el pasado protagonizó una acalorada discusión con Silvestre Dangond y todavía se cree que existe algún tipo de rivalidad.

Mira también: Silvestre Dangond recuerda su última parranda con Omar Geles: “la gente no sabe lo que perdió”

Peter Manjarrés habló de su rivalidad con Silvestre Manjarrés

Recientemente, en medio de una entrevista, Peter decidió hablar sobre este tema sin filtro alguno y dio su opinión del intérprete de 'Las Locuras Mías'.

En primer lugar, aclaró dudas que había sobre una de discusiones más sonadas que protagonizo con Dangond: "Todo eso fue más estrategia de mi compadre, él siempre ha sido un guerrero y muy polémico... Silvestre es un gran artista, pero muy polémico, ahorita es que está juicioso, ya es normal porque tiene más de 40 años y piensa diferente”.

Publicidad

Acto seguido, Peter Manjarres, de 50 años, comentó que en realidad tienen una amistad especial, disfrutan del gran éxito que alcanzaron con el pasar del tiempo e inclusive se ríen del pasado. De igual forma, recordó que durante una presentación en Valledupar, Silvestre, de 40, le expresó su admiración y confesó que fue fuente de inspiración, aunque "él siempre ha sido muy competitivo".

“Lo que me gusta es que él me respeta a mí, y eso me parece bonito, porque el respeto se ha perdido en las nuevas generaciones… Esa vaina me gusta porque hay respeto de ambos… A pesar de que me dijo ‘marica’ en esa época”, destacó entre risas sobre la discusión que tuvieron en Ciénaga en 2004, cuando este lo señaló de "solapado".

Te puede interesar: Silvestre Dangond hizo historia en su primer concierto en el Estadio el Campín de Bogotá

Publicidad

Finalmente, el intérprete de 'Tragao' de ti' y 'Me lleva al cielo' mencionó uno de los momentos más especiales que han vivido juntos. El pasado 18 de mayo, Silvestre Dangond se presentó en el Estadio Nemesio Camacho el Campín en un concierto completamente agotado en el que contó con invitados especiales y justamente Peter fue uno de estos.

“Él sabe que a mí me alegra su triunfo, por ejemplo ese día estaba que lloraba. (...) Lla alegría fue por verlo, porque yo sabía que ese era un sueño de él y en ningún momento sentí envidia, yo estaba muy feliz… Por eso es que ahora mantenemos una relación chévere”, dijo.