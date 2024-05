Peter Manjarrés relata varios momentos que vivió con Omar Geles, sin embargo, no puede terminar su entrevista con La Red, ya que no logra contener su llanto al asegurar que el maestro le prometió que algo se cumpliría y no puede hablar del tema hasta que suceda.

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.