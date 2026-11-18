Anne Hathaway está viviendo una nueva etapa de su vida familiar, luego de dar a luz a su tercer a su tercer hijo, noticia que se conoció después de que la artista fuera fotografiada en Nueva York mientras paseaba con el recién nacido en un portabebés. Las imágenes, publicadas inicialmente por TMZ, muestran a Hathaway disfrutando de una salida acompañada de una amiga.

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Con la llegada de su tercer bebé, Anne Hathaway y Adam Shulman conforman ahora una familia de cinco integrantes. La pareja ya tenía dos hijos: Jonathan, nacido en marzo de 2016, y Jack, quien llegó al mundo en noviembre de 2019. Ambos han mantenido a sus pequeños alejados de la exposición pública y suelen ser reservados con los detalles de su vida familiar.La protagonista de El diablo viste de Prada anunció que estaba esperando a su tercer hijo en junio de 2026, a través de una publicación en Instagram en la que mostró su barriga de embarazo.

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La protagonista de 'El diablo viste de Prada' anunció que estaba esperando a su tercer hijo en junio de 2026, a través de una publicación en Instagram en la que mostró su barriga de embarazo. Meses después, durante una entrevista en el programa 'Late Night with Seth Meyers', la actriz habló de la sorpresa y la felicidad que sintieron ella y su esposo al enterarse de que volverían a ser padres. Incluso, bromeó al llamar al bebé su 'buzzer-beater', una expresión que puede traducirse como un gol o una anotación en el último segundo.



¿Quién es el esposo de Anne Hathaway?

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Adam Shulman es actor y productor estadounidense. Se casó con Anne Hathaway en 2012 y desde entonces han mantenido una relación alejada de los escándalos mediáticos. Durante el embarazo, la actriz destacó el apoyo que recibió de su esposo, especialmente en un año de intensa actividad profesional, en el que participó en varios proyectos cinematográficos y cumplió compromisos promocionales.