La delicadeza y frescura de la música alternativa llegaron al Templo de la Imitación con la presentación de la participante que le da vida a Natalia Lafourcade. Sin embargo, la velada sobre estuvo cargada de altibajos para la concursante, quien no logró convencer del todo al exigente panel de jurados.

Amparo Grisales fue tajante con su observación técnica; le señaló que a su interpretación le faltó un elemento clave y característico de la artista mexicana: el uso preciso del falsete en la voz, detalle que le restó similitud a su actuación.



Por su parte, César Escola rescató aspectos positivos de su número musical. El jurado resaltó que la imitadora sí demostró buen dominio de la tarima al desplazarse por el escenario con soltura y le confesó que su peinado lució sumamente elegante y bonito, animándola a cuidar cada aspecto estético para las próximas galas.

Publicidad

Cuál es el nombre real de Natalia Lafourcade y dónde nació

Publicidad

La aclamada cantautora, compositora y productora mexicana se llama en realidad María Natalia Lafourcade Silva. Nació el 26 de febrero de 1984 en Coatepec, Veracruz, México, y creció en un entorno profundamente artístico influenciado por la música folclórica y clásica.



Sus canciones más famosas

Publicidad

Natalia Lafourcade es una de las artistas latinas más premiadas de la historia de los Grammy y Latin Grammy. Entre sus éxitos más emblemáticos se encuentran canciones como 'Hasta la raíz', 'En el 2000', 'Tú sí sabes quererme', 'Nunca es suficiente' y su inolvidable interpretación de 'Recuérdame' para la película 'Coco'.